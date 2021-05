Hernando Cevallos, parte del equipo técnico del candidato presidencial Pedro Castillo, negó que Perú Libre tenga planeado prescindir de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“ No estamos hablando de eliminar las AFP, por lo menos en este momento no hay ningún planteo en ese sentido . Lo que sí queremos es fortalecer el sistema nacional de pensiones”, mencionó en declaraciones a la prensa.

Del mismo modo, Cevallos explicó que en el partido se ha conversado sobre respetar los fondos de cada personas; sin embargo, aclaró que la intención era revisar las condiciones en las que se realiza este, ya que considera que es muy poco.

“En el plan de Perú Libre se habla de respetar los depósitos de los privados que se han hecho, pero sí se habla de frenarle la mano a las AFP. No puede haber más usura, no puede haber las comisiones que están pagando, no pueden haber pensiones miserables en las AFP como se cobra ahora la gente. Ese terma hay que revisarlo ”, sostuvo.

Precios del sector privado en Salud será regulado

De otro lado, aseguró que, en un eventual gobierno de Perú Libre, se regulará la participación del sector privado en el tema de salud para evitar que se genere un negocio a partir de ello.

“ Yo creo que el sector privado puede jugar un rol muy importante en la lucha contra la pandemia, pero no para lucrar . El sector privado tiene que asumir su participación con un espíritu de solidaridad”, expresó el especialista en este rubro del partido del lápiz.

Del mismo modo, dijo que mantendrían el cobro de sus gastos operativos y su ganancia; sin embargo, esta debía ser razonable y acorde con la situación de emergencia actual.

“Creo que por lo menos el sector privado tiene derecho a conservar sus gastos operativos y el margen de ganancia que sea razonable. pero no le pueden pedir a la gente 100.000 o 50.000 soles de depósito por enfermarse”, sentenció Cevallos.

