“¿Qué dice Montesinos?”: ciudadanos cuestionan a Keiko Fujimori en Junín

La candidata a la presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue cuestionada por un grupo de personas durante una de sus actividades proselitistas en la ciudad de Jauja, región de Junín.

Mientras ella declaraba a la población concentrada en el mitin, ciudadanos le preguntaron por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, así como también por el ex juez supremo César Hinostroza.

“¿Y la corrupción?”, vociferó en tres oportunidades un grupo de detractores. “¿Dónde está César Hinostroza?”, continuaron, en referencia al exjuez blindado por la bancada fujimorista en 2018.

“¿Qué dice Montesinos?” , también expresaron en más de una ocasión, refiriéndose al ex asesor presidencial durante la dictadura de su padre, Alberto Fujimori.

Ante la actitud de los ciudadanos, según reportó Canal N, efectivos de la Policía Nacional del Perú les pidieron que se retiren para mantener la calma en la presentación política de la postulante que busca llegar, por tercera vez, a la presidencia del Perú.

Momentos antes, la candidata de Fuerza Popular propuso construir plantas de oxígeno y aplicar la vacuna contra la COVID-19 a toda la ciudadanía. “Construiremos plantas de oxígeno y se repartirá gratuitamente. Saludamos que el presidente Sagasti haya comprado 60 millones de vacunas, pero nosotros, como futuro Gobierno de Fuerza Popular, nos encargaremos de aplicar la vacuna a todos los peruanos”, puntualizó de cara a la segunda vuelta de las elecciones del próximo 6 de junio.

Posteriormente, la lideresa del partido naranja resaltó la urgencia de reactivar la economía con “obras” y prometió “volver a traer la maquinaria, los tractores, directamente a las comunidades ”, en referencia a una continuación del Gobierno del exdictador Fujimori. También dijo que daría el 40% del canon directamente a las familias de la región Junín y construiría un aeropuerto moderno para la ciudad de Jauja.

Por otro lado, Keiko Fujimori lamentó “los últimos hechos permitidos y generados por el señor Castillo”. “Podemos pensar distinto, sí, pero no por eso podemos aceptar actos de violencia. Yo le digo, señor Cerrón, no tire la piedra y esconda la mano. Dé la cara. A usted no le tengo miedo”, enfatizó, mientras la gente le seguía recordando a Vladimiro Montesinos.

Keiko Fujimori sobre Vladimir Cerrón: “Lo que queremos es que dé la cara”

La candidata fujimorista aseguró a la prensa que las declaraciones en las que dijo que iba a buscar a Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín y sentenciado por corrupción, era una “metáfora”.

“(¿Irá a buscar a Vladimir Cerrón?) Es una metáfora. Estoy muy feliz de estar en Jauja, en la región de Junín. Jauja, además, es una provincia que se vio terriblemente afectada por las decisiones abusivas que intentó tomar el señor Cerrón cuando fue gobernador regional”, señaló esta mañana ante la prensa.

