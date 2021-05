Mendoza: “La señora Fujimori no deslinda de la dictadura de los 90”

La expostulante al sillón presidencial en representación de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, manifestó que el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, se ha desmarcado de los personajes cuestionados que rodean su partido; mientras que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, continúa con el legado de la dictadura del expresidente Alberto Fujimori.

“Quiero señalar que el profesor Castillo ha sido igual de tajante en rechazar estas insinuaciones, sin dudarlo un minuto siquiera. Mientras que en el otro lado la señora Fujimori no deslinda en absoluto con la dictadura de los 90, no deslinda de los crímenes cometidos en aquella época, no deslinda de las esterilizaciones forzadas contra miles de mujeres campesinas en contra de su voluntad”, dijo en entrevista a RPP.

Asimismo, criticó que Fujimori Higuchi haya presentado como parte de su equipo de técnico a personas que fueron parte del gobierno de su padre o se encuentran con procesos de investigación.

“ Tiene entre sus asesores y congresistas a Alejandro Aguinaga, hoy procesado por ese crimen de lesa humanidad (las esterilizaciones forzadas). No deslinda de los crímenes de corrupción, es más lleva como asesor económico al señor (Jorge) Baca Campodónico, o peor aún, no deslinda del señor (Ernesto) Bustamante quien, por cuyas mentiras, se trajo abajo parte del proceso de vacunación”, sostuvo Mendoza.

Verónika Mendoza criticó al Congreso por apresuramiento en reformas

En otro momento, Verónika Mendoza también exhortó a la población a mantenerse vigilantes del Congreso, ya que están intentando aprobar una nueva legislatura para poder someter a votación reformas como la bicameralidad y modificación en la cuestión de confianza, sin haber meditado sobre ello.

“No hay que perder de vista a quienes ahorita, de manera muy concreta, están amenazando la institucionalidad. Hay una mayoría parlamentaria que incluye al fujimorismo que pretende poner una legislatura adicional para hacer cambios constitucionales a espaldas de la gente, sin ningún legitimidad, para aprobar en contra de la voluntad del pueblo una bicameralidad que permitiría reelegirse, que es lo único a lo que aspiran”, apuntó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.