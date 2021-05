César Acuña niega haberse reunido con Pedro Castillo

El excandidato presidencial y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, negó haberse reunido con el postulante de Perú Libre, Pedro Castillo, para evaluar un posible apoyo a su candidatura.

Mediante sus redes sociales, Acuña desmintió haber tenido un acercamiento a Castillo y aseguró que su partido no respalda un posible gobierno “estatista”.

“Mi principal prioridad es el bienestar de todos los peruanos. Desmiento tajantemente haber participado de una reunión presencial o virtual con Pedro Castillo . Alianza para el Progreso no permitirá un gobierno estatista. Apostamos por la reactivación económica y terminar con la crisis sanitaria”, escribió en su cuenta de Twitter.

Lo dicho por el empresario se dio luego de que el portal web Lima Gris publicó una nota en la que manifestó que él se había reunido con el profesor de primaria hace aproximadamente tres semanas para analizar un posible respaldo.

Pronunciamiento de César Acuña. Foto: Twitter

Acuña formalizó su apoyo a Fujimori

El último 8 de mayo, Acuña oficializó su alianza con Keiko Fujimori con miras a la segunda vuelta electoral que se realizará el próximo domingo 6 de junio, con el argumento de que lo hace por el Perú y para no permitir que la izquierda llegue al poder.

Posteriormente, el fundador y líder de APP inició una cruzada para promover su apoyo a Fuerza Popular en los comicios. A raíz de ello, el último martes, indicó que prefiere no recordar los actos de corrupción durante la dictadura de Alberto Fujimori a fin de respaldar a Keiko.

“Esta cruzada consiste en decirle a los peruanos que APP no apoya Keiko Fujimori, apoya al Perú. No es Keiko, es el Perú. APP se fundó hace 19 años para salvar al Perú. Nosotros fundamos el partido porque queremos construir el Perú y fundamos APP porque queremos defender al Perú. (...) Jamás me imaginé que iba a apoyar o iba a respaldar al partido fujimorista, pero por mi país hoy depongo todo, me olvido de los actos de corrupción de la época de Fujimori ”, sostuvo.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.