Oxenford sobre justificación de Keiko por esterilizaciones forzadas: “Es inaceptable”

La periodista Juliana Oxenford calificó de inaceptables las declaraciones de la aspirante a la presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre las esterilizaciones forzadas realizadas a más de 270.000 mujeres peruanas durante el gobierno de su padre, el exdictador Alberto Fujimori.

“Hay testimonios que son verdaderamente macabros: mujeres que dicen que las amarraban de pies y manos para así a la fuerza dormirlas y luego levantarse y saber que ya no podían reproducirse, que ya no podían tener más hijos porque así lo habían decidido a través de un programa de planificación familiar el gobierno o la dictadura de turno. Y eso es hoy, a tres semanas de las elecciones, justificado por Keiko Fujimori. No, señora Fujimori. Usted es mujer. Usted tiene hijas. Esto es inaceptable ”, criticó la periodista en ATV.

Asimismo, remarcó que se trató de una violación de los derechos de las mujeres y no “planificación familiar”, como mencionó Fujimori.

“ Las esterilizaciones forzadas en la década del 90 fue una violación sistemática a los derechos reproductivos de las mujeres , donde más de 270.000 ciudadanas peruanas fueron violentadas, fueron esterilizadas contra su voluntad”, mencionó.

Por último, la periodista cuestionó que, a la luz de las pruebas, un tema tan delicado merezca la risa de la hija del exdictador y candidata de Fuerza Popular.

“Es inaceptable. Si Keiko Fujimori gana, se va a convertir en la primera presidenta del país y siendo mujer la primera que se sentaría en el sillón presidencial, hoy, antes de las elecciones, es capaz de decir que hay que esperar lo que diga el Poder Judicial cuando todo el mundo sabe que eso sucedió, que no es un invento. Hay testimonios de sobra. Se sabe que hay más de 270.000 mujeres obligadas a ser esterilizadas sin consentimiento, ¿y esto merece una risita debajo de la mascarilla de Keiko Fujimori? Dios mío, ¿dónde estamos?” , concluyó Juliana Oxenford.

Indulto a Fujimori dejará impunes casos de esterilización forzada

El eventual perdón presidencial de Alberto Fujimori, anunciado por su hija y candidata presidencial Keiko Fujimori, dejará en la impunidad el caso de las esterilizaciones forzadas.

De acuerdo con lo anunciado, Fujimori recibirá el indulto de la sentencia de 25 años que viene cumpliendo y el derecho de gracia para archivar todos los casos pendientes.

Esto incluye la denuncia por las esterilizaciones forzadas, lo que supone el desconocimiento del acuerdo de “Solución Amistosa” que el Perú firmó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual menciona que “el Estado peruano se compromete a realizar las investigaciones administrativas y penales por los atentados contra la libertad personal, la vida, el cuerpo y la salud y, en su caso, a sancionar a los responsables de los actos de vulneración del derecho al libre consentimiento de la señora Mamérita Mestancia Chávez, para que se sometiera a la ligadura de trompas”.

