Petición. La organización política Perú Libre pidió a las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que se realicen dos debates presidenciales y no cuatro como en un primer momento había propuesta la institución.

En efecto, de acuerdo a fuentes de La República, el partido que representa Pedro Castillo propuso que solo sean dos encuentros, oponiéndose a la insistencia de Fuerza Popular, que no decidió consensuar más con Perú Libre, dejando aún pendiente la programación de los debates con miras a la segunda vuelta electoral.

Por otro lado, Arturo Cárdenas, secretario nacional de Perú Libre, contó que los personeros fueron a conversar con las autoridades del JNE pidiendo que estos debates sean “de forma descentralizada” como el realizado el último sábado 1 de mayo en la provincia de Chota, en Cajamarca.

“ Nosotros no tenemos ningún inconveniente de ir a los debates que en este caso se van a programar , pero si nos gustaría que se haga como se hizo en Chota, de forma descentralizada, y en las regiones de nuestro país porque hemos visto claramente que la prensa ha cerrado filas con el fujimorismo, con la candidata Keiko Fujimori”, manifestó en diálogo con esta redacción.

Al ser consultado sobre lo dicho por Pedro Castillo a la prensa de que iría a los debates organizados por el JNE, Cárdenas ratificó esa postura afirmando que así será “a pesar de una parcialización de los medios capitalinos”.

“ Nosotros no nos corremos. Iremos a todos los debates, pero también vemos que ahora hay una parcialización de los capitalinos y de los periodistas hacia Keiko Fujimori. Ahora me encuentro en San Martín organizando la llegada de Pedro Castillo en esta parte del país. También ya le di las instrucciones a los personeros para que hagan la solicitud y estos debates se lleven a cabo de forma neutral y con la parcialidad que se merece”, declaró minutos antes de saberse que no llegó a un consenso con Fuerza Popular.

Comunicado del JNE donde informa que no hubo acuerdo entre Perú Libre y Fuerza Popular para el número de debates presidenciales. Foto: captura/Twitter JNE

Representantes de Perú Libre se reunieron este domingo con autoridades del JNE a fin de llegar a acuerdos con Fuerza Popular sobre el número de los encuentros y otros detalles de los mismos los días 23, 29 y 30 de abril.

En ese sentido, Arturo Cárdenas aseveró que la propuesta inicial de Perú Libre era no solo que estos debates se hagan el interior del país, sino que también sean dirigidos por “moderadores imparciales”.

“Nosotros queremos que estos debates sean también al interior del país para que haya imparcialidad. He conversado con los delegados respectivos, he mencionado que haya la propuesta al JNE para que los debates se hagan en las regiones de nuestro país y con moderadores imparciales y no con otros (comunicadores) que siempre aparecen”, añadió.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.