Con información de César Zorrilla/ URPI-LR

Durante el primer debate presidencial de segunda vuelta, llevado a cabo en Chota, Cajamarca, los candidatos Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fuijmori (Fuerza Popular) afirmaron que se habían comunicado con la embajada rusa para asegurar la llegada de vacunas al país, en caso ganen la presidencia.

De hecho, el maestro de escuela dijo que garantizaría el arribo de “20 millones de vacunas” Sputnik V a partir de la quincena de agosto de este año. Por su parte, la lideresa del fujimorismo señaló que también tenían contacto con otras farmacéuticas de otros países.

No obstante, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, ha vuelto a aclarar que los laboratorios internacionales solo están negociando con los gobiernos, tal como lo explicó a fines de abril durante la supervisión de la jornada de inmunización en el estadio Ollantaytambo de Ate.

“Las conversaciones que han sido mencionadas por los candidatos el día de ayer no dudamos de que sean así, pero lo que sí explicamos (...) es que los laboratorios negocian con los gobiernos, no negocian con las empresas, ni con partidos, ni con candidatos . Incluso, no negocian con gobiernos regionales o locales porque el Estado peruano representa a todos”, declaró Ugarte durante la supervisión a un centro de vacunación en La Molina.

“ No dudamos de que puedan haberles ofrecido (vacunas) y en buena hora . Pero lo que va a sucedes es que como el Gobierno peruano está en tratativas con Gamaleya, probablemente antes de que culmine este Gobierno y empiece el otro, (el contrato) ya se habrá cerrado, firmado y empiecen a llegar (las dosis)”, agregó.

El titular del Minsa (Ministerio de Salud) indicó que los candidatos van a poder negociar “cuando sean Gobierno” y que le “parece muy bien” que se hable sobre el proceso de vacunación en esta campaña del balotaje.

“En la primera rueda, casi no escuchábamos el tema de la vacunación. Ahora sí. En buena hora, porque es un tema clave para el país, no solo por la salud, sino para la misma producción. En la medida de que todos estemos protegidos, reactivamos (económicamente)”, comentó.

Ministerio de Salud pide a candidatos que sean responsables en campaña

El ministro de Salud, Oscar Ugarte, también se refirió a las aglomeraciones que se producen durante las actividades proselitistas de los dos candidatos presidenciales y les pidió a ellos que no incentiven este tipo de reuniones.

“Ya hicimos un llamado a los dos partidos que por favor no incentiven ni estimulen mítines donde la gente pueda estar apretada, ya que va en contra de las disposiciones básicas como la dispersión social y no aglomeración”, expresó.

Y seguidamente concluyó: “ En un error que se convoquen a reuniones de este tipo porque el mensaje político y programático se puede dar a través de la radio o televisión. Todos los canales televisan los debates. No hay riesgo de que (los ciudadanos) puedan quedarse sin escuchar. Entonces, le pedimos a los partidos que sean muy responsables y a la ciudadanía, que no se exponga”.

