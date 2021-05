Fujimori a Castillo: “Lo primero que tiene que hacer es ir a Junín y dar la cara”

Durante el debate presidencial, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le recordó a su contendor Pedro Castillo el gobierno que tuvo Perú Libre en Junín. El líder del partido del lápiz, Vladimir Cerrón, fue gobernador de aquella región entre 2011 y 2014, y ha sido sentenciado por un caso de corrupción cometido durante su mandato.

Cerrón están cumpliendo cuatro años de prisión suspendida por el caso de la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de La Oroya”. Según el Ministerio Público, favoreció al consorcio Altiplano con el pago de 850.000 soles por supuestos gastos adicionales.

“ Lo primero que tiene que hacer es ir a Junín y dar la cara ”, le dijo Fujimori a Castillo. “Allí responda por toda la corrupción que su partido ha cometido. Allí están las miles de familias esperando por las postas médicas, por los hospitales inconclusos, por las plantas de oxígeno que nunca llegaron, actos de corrupción cometidos por el presidente de su partido el señor Cerrón, a quien usted sigue escondiendo”, agregó.

El hecho ocurrió durante el bloque de la lucha contra la corrupción. El maestro de escuela había señalado que, de ganar la presidencia, aplicaría la muerte civil para los corruptos. Pero Keiko le contestó inmediatamente: “El señor Pedro Castillo, cuando habla, se nota que desconoce las leyes y normas porque la muerte civil se aprobó en el Congreso anterior con votos de Fuerza Popular”.

“ Justamente por eso es que su padre político no ha podido ser candidato, porque el señor Cerrón, presidente de su partido, ha sido sentenciado por corrupción . Y por eso es que no ha podido ser candidato”, prolongó.

La postulante presidencial también dijo que la corrupción es un mal que ha hecho mucho daño al país y a causa de ese flagelo se han perdido millones de soles de presupuesto.

“Se ha perdido mucho en los gobiernos regionales como en el de Perú Libre. La región de Junín llora por falta de hospitales, llora por falta de colegios, carreteras, obras que no se hicieron. Usted no tiene autoridad para ofrecer cosas si su partido no lo ha podido hacer”, expresó.

Además del caso de Cerrón, según informó América Noticas, un total de 12 alcaldes pertenecientes al partido político Perú Libre vienen siendo investigados por cargos de corrupción en diversas municipalidades de Junín.

Keiko Fujimori también está siendo investigada por corrupción

La lideresa del fujimorismo Keiko Fujimori condenó la corrupción de Vladimir Cerrón. Sin embargo, el Ministerio Público ha pedido contra la ella 30 años de cárcel por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Además, dentro de su equipo técnico actual, hay personas ligadas a la corrupción del Gobierno de su padre Alberto Fujimori, quien también ha sido sentenciado por este tema.

Se trata de Carmen Lozada, inhabilitada cinco años por el Congreso en el 2001 por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir y procesada por promover el transfuguismo de 16 parlamentarios a cambio de dinero y bienes que eran del Estado, y de Jorge Baca Campodónico, quien fue sentenciado a tres años de prisión por el salvataje irregular del Banco Latino en el Gobierno de Fujimori.

