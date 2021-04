Hernando Guerra García: “Jorge Baca fue sentenciado porque hizo este decreto a Montesinos pero no es corrupción”

Hernando Guerra García es el jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular. En esta entrevista defiende al equipo que le tocó dirigir que incluye, entre otros nombres, a Carmen Lozada, Martha Moyano y Jorge Baca Campodónico. Asegura que nadie tiene ambiciones ministeriales.

El equipo de plan de gobierno de Fuerza Popular, ¿es un retorno a los noventas?

Este es un equipo que fue presentado desde hace mucho tiempo. Este plan de gobierno se ha hecho con seriedad, sin improvisaciones. Hay muchísimas personas, algunas que han estado vinculadas y han sido parte de gestiones pasadas, como Carmen Lozada, que ha hecho aportes muy concretos y que no va a tener -ni desea tener- un rol político, sino más bien técnico. O Martha Moyano, conocedora de los sectores populares. Hay notas que se enfocan en esto que curiosamente no dicen que nuestro contendor no tiene un equipo de plan de gobierno. Si usted me da tres nombres del equipo de Castillo, ya son muchos. No hay.

Le doy tres nombres, pero de su equipo. ¿Qué le parece?

Sí.

Las mencionadas Lozada y Moyano, más Jorge Baca Campodónico, una persona sentenciada. ¿Qué dice sobre eso?

Apeló a sus procesos y se le absolvió. Jorge Baca sufrió persecución y es un consultor apreciado en el BID, en el FMI. Es un hombre de primer nivel de impecable trayectoria, honesto…

Sentenciado.

Sentenciado porque hizo este decreto en el que se autorizaba los pagos a Montesinos, pero no es un tema de corrupción. Es intachable y apreciado.

Es complicado argumentar que alguien está vinculado con Montesinos y negar, al mismo tiempo, sus vinculaciones con hechos de corrupción, ¿cierto?

Cuando alguien firma una resolución como ministro, uno no está vinculado. Un ministro puede firmar una resolución con muchísimas personas que ni siquiera conoce. Jorge Baca no va a ser ministro de economía. Nuestro equipo va a ser reforzado, además (horas después de esta entrevista, la candidata Keiko Fujimori anunció la incorporación a su equipo del exministro Luis Carranza).

¿Usted reclutó a estas personas, o ya se les encontró ahí?

Son una mezcla de ambos temas…

¿Reclutó a Baca?

Cuando empecé y entré inicié las conversaciones con él. No es que se haya reclutado, siempre estuvimos viendo varios nombres, en ningún caso impuestos por el partido, y siempre viendo que no existan vinculaciones con el tema de corrupción. Ninguno está vinculado con corrupción. Y ahora estamos conversando con jefes de planes de gobierno de otros partidos porque el gobierno de Keiko no será ni de ella ni del fujimorismo. Lo aseguro.

Insisto: no se sostiene decir que alguien sentenciado está limpio. No nos vamos a poner de acuerdo sobre el tema. Ahora, no parece la mejor idea conformar un equipo con esas figuras del fujimorismo más duro, noventero, si se busca captar el voto de los indecisos, ¿o me equivoco?

No voy a ejercer defensa, pero Martha se incorpora posteriormente al fujimorismo duro de los 90. Usted menciona esos tres nombres, pero le menciono otros: Fernando Rospigliosi, crítico durísimo del fujimorismo…

Hoy, el más converso de todos.

Es nuestro vocero en seguridad. Estoy yo, crítico durísimo del fujimorismo. Está Marco Vinelli, relacionado con el tema del agro. Y muchos técnicos vinculados con transporte, pesquería. Entonces, cogen tres nombres… ok, están en derecho, pero vamos a incorporar más nombres. Está también el doctor Ernesto Bustamante…

Que tuvo declaraciones bien complicadas con el tema de la pandemia. ¿Alguien de este equipo sería parte de un gabinete?

¿Pero estamos hablando del fujimorismo o de la pandemia? Si quiere hablamos de Bustamante y de sus declaraciones, que felizmente han hecho que el gobierno deje de comprar estas vacunas que, ahora se dice, necesitan tres dosis. Yo le pediría al periodismo que se pregunte por esas vacunas chinas. Pero le respondo: ninguno del equipo tenemos pretensiones de ser ministros. Solo queremos trabajar. Lo que le puedo decir es que será un gabinete muy amplio, lo más amplio posible.

Bustamante dijo que uno podía lavarse las manos con saliva para prevenir el contagio por Covid 19.

Ni usted ni yo somos expertos. Le recuerdo que la saliva en todo humano y animal tiene un componente de protección. Claro, si usted lo dice así suena casi a “tomen su cañazo”, pero sabe muchísimo. Nos va a dar mucha seguridad en salud y en vacunas.

¿Lo ve como ministro?

Tiene el nivel suficiente. Él tampoco desea ser ministro. Lo hemos conversado, tenemos una labor que hacer en el Congreso.

¿No es una equivocación plantear que esta es una elección entre el comunismo y la democracia? Lo que la gente quiere saber es cómo van a hacer ustedes para que las cosas mejoren.

No hemos planteado que esta es una elección entre el comunismo y el chavismo. Hemos señalado lo que ellos dicen en su plan de gobierno: son marxistas, leninistas, comunistas, mariateguistas. No es ninguna difamación. Es cierto, proponen un modelo que lo vemos en Venezuela. Pero no estamos enfocados en eso. Nuestro plan tiene dos grandes ejes para los 100 primeros días: salud y economía. Son 100 días en los que se tiene que actuar rapidísimo, y no con la improvisación de alguien que no tiene una línea sobre la pandemia y que no ha dicho nada concreto. Ni siquiera hay una propuesta de vacunas. En economía, menos.

Usted me habla de las ausencias de Castillo, pero no de los aportes suyos.

No me ha preguntado, se los digo.

De lo que uno escucha a la candidata Fujimori la impresión es que no se va más allá de generalidades. En concreto, ¿qué proponen para salvarle la vida a la gente?

Keiko Fujimori ha dicho en concreto que queremos tener 100 plantas de oxígeno que se pueden hacer en 3 meses con la participación de la empresa privada, a la que no se le dejó construir ninguna planta durante la gestión del ministro Víctor Zamora y del lagarto, perdón, de Martín Vizcarra. Eso es concreto.

¿Cómo se va a hacer?

En los primeros cien días queremos una política de Perú abierto. La pandemia está liquidando a nuestros negocios. Son aperturas con cuarentenas muchísimo más focalizadas. Una focalización no es una cuarentena en una provincia tan grande como Lima, por ejemplo. Si no en distritos.

¿Y cómo harían en Lima, cuando el tránsito de la gente entre distritos es permanente?

El tema es ubicar dónde está el virus y para ello hay que tener pruebas moleculares masivas. Cuando sabes dónde están los contagios, los aíslas, o domiciliariamente, que es complicado porque puede haber contagios, o en zonas que se deben construir. Hemos iniciado conversaciones para traer de fuera hospitales de campaña en donde se pueda alojar a la gente contagiada. ¿Cuándo aceleraremos el proceso de vacunación? Cuando tengamos más vacunas. No se está vacunando rápido, no por capacidad, sino porque no hay vacunas. Lo que no ha funcionado y lo que la gente está harta es de este Estado ineficiente que no ha sido capaz en los últimos veinte años de mejorarle la vida.

Insisto, ¿cómo harían cuarentenas focalizadas en una urbe tan grande como esta, donde la gente viaja dos horas para ir a trabajar?

La gente duerme en un sitio, ¿no es cierto? La gente en Lima puede trasladarse de una zona a otra…

Por eso le digo, una persona puede pasarse dos o tres horas en transporte público. ¿Cómo hacer cuarentenas focalizadas?

Los brotes se hacen en zonas, así se ha hecho en todos los países en los que ha tenido éxito el control de la cuarentena. Se hizo así en Chile, en Corea, en Israel. ¡Pruebas moleculares masivas! ¿Cuántas? Entre 70 y 80 mil (diarias). Pregunte cuántas pruebas se hacen al día ahora. Yo no soy un experto en el tema, pero estamos ciegos por no saber por dónde se propagan este virus.

¿Han hecho una proyección de cuándo podrían tener vacunada a la mayor parte de la población, de ser gobierno?

Depende del número de vacunas que tengamos acá. Si tuviéramos un stock grande, no debería demorar muchísimo. Bustamante me comentaba que se podía vacunar a 250 mil personas en dos semanas. Si se hace un esfuerzo mayor, en menos. Se ha integrado por fin el sistema de salud, ese es un logro de este gobierno. Pero para vacunar, se puede hacer con farmacias, iglesias, con ONG. No tiene que ser todo desde el Estado, como unos estatistas quieren. Vacunar no es un proceso complicado ni difícil. En otros países lo hacen señoras voluntarias. Si se combina a más vacunadoras con un amplio stock de vacunas, se podría terminar en año y medio, y no más.

¿Permitirían que privados vendan vacunas?

Queremos que participen en la vacunación todos. Si quieren participar los privados, también. Ahora no es posible comprarlas. Pero si el privado le vende una vacuna a alguien, tendremos un sitio libre en la cola. Es algo que los ideologizados no entienden: no es que alguien se salte la cola, es que se sale de la cola. Nosotros le queremos poner gestión y gerencia a este Estado ineficiente e incapaz de resolverle la vida a la gente.

La pregunta era si permitirían que los privados vendan…

Sí, por supuesto. Todo aquel que pueda salvar vidas y que se pueda vacunar. Y si alguien se puede vacunar afuera, que lo haga.

Se lo planteo así: en un gobierno de FP, si tuviera el dinero me podría comprar mi propia vacuna, ¿correcto?

¿Y cuál es el problema?

Es una pregunta.

Ojalá se pudiese dar ese caso. Por ahora las negociaciones son de gobierno a gobierno. La gente quiere salvar su vida, está dispuesta a pagar una vacuna, está harta y cansada de tener que comprar balones de oxígeno que cuestan más que un viaje fuera para vacunarse. Ahí es donde golpea la miseria. Con anteojos ideológicos, dicen que no vacunen privados. Preguntémosle a la gente, ¿qué quiere? Quiere vacunarse y estaría dispuesta a poner algo de sus recursos. ¿Vamos a esperar al Estado? El Estado nos ha matado. Esa es la ineficiencia del Estado. Ese es el estatismo del señor Castillo.

¿Cómo explica sus diferentes cercanías políticas, que lo han llevado desde la izquierda hasta la derecha más conservadora del fujimorismo? ¿Cómo ha sido ese proceso ideológico?

¿Me lo va a dejar explicar?

Se lo voy a dejar explicar.

Yo no creo que el fujimorismo sea una derecha conservadora. El fujimorismo es centro derecha y hay gente en él que se siente de centro izquierda. Y es popular, lo que no le perdona la izquierda. Yo empecé en la izquierda cuando era joven, yo he estado en la URSS, yo he visto ese régimen, y renuncié a la izquierda por eso. Y tuve un proceso de evolución en el que encontré a la pequeña y mediana y micro empresa. Encontré a los empresarios populares. En ese camino me convertí en alguien que sigue el emprendedurismo. No he ido de la izquierda a otro lado. No. Yo fui invitado. Fui invitado a Fuerza Social…

Hacia la izquierda.

No me invitaron nunca más. Fui invitado por el humanismo.

Hacia la izquierda también.

Por el señor Yehude (Simon). Y cuando íbamos a postular, me dijo “yo voy a ser candidato”. Fui invitado por UPP y en esa campaña fui duro con el fujimorismo y con Keiko. Pero en FP le han hecho caso al tema del emprendedurismo. Keiko es una convencida. Ese fue el punto en el que inicié mi contacto. La Escuela Naranja me invitó a hablar de esto. Si el APRA me invitaba, iba. Si me invitaba Patria Roja, iba.

¿A Fujimori le costó convencerlo?

Sí. Tenía interés en saber varias cosas, de las acusaciones, de su forma de ser. Creo que hubo un primer contacto que es partir de nuestra común formación en los Sagrados Corazones Recoleta. Ambos fuimos discípulos de Hubert Lanssiers.

¿Suscribiría de nuevo todo lo que dijo de ella o se retracta?

Me he retractado. Pero quiero decirle algo, en esta campaña hay mucha gente a la que le cuesta votar por Keiko y que no cree en un proyecto comunista y socialista equivocado. Yo he tenido ese proceso de cambio y la he ido conociendo. Se ha construido una imagen en 10 años. No conozco un político en el Perú que tenga un movimiento anti. No hubo anti-Alan, anti-Toledo. No hay anti-Abimael. Pero hay anti-Keiko.

¿FP será la última agrupación política con la que se vincule?

Yo creo que a estas alturas de mi vida, sí. No me he inscrito, pero me gustaría hacerlo apenas se reabra el padrón. Yo estaba retirado de la política y me puse la camiseta por esta situación terrible. Yo perdí a mi padre por esta pandemia.

¿Cuántas camisetas políticas lleva? ¿Las cuenta?

Sí, una: el empredimiento. Nunca milité en ningún partido. Soy mi propio jefe.

Es usted un emprendedor político, digamos.

No, no… mire, hay emprendedores sociales, en el arte, en el deporte, y debemos tener más emprendedores políticos. La política está así porque los emprendedores dicen “mejor no hago nada”, “mejor me quedo callado”.

