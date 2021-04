Pedro Castillo y Keiko Fujimori se retan a debatir sus planes de gobierno

Los candidatos presidenciales Pedro Castillo, de Perú Libre (PL), y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), se emplazaron ayer a discutir y confrontar públicamente sus propuestas electorales.

Por la noche, la candidata naranja retó a su oponente a debatir este domingo a las 8 de la noche, en Chota, Cajamarca , regional de Castillo. Al cierre de esta nota, del entorno de Perú Libre no respondieron si su postulante presidencial aceptará o no.

Esto se debió a que, desde Tumbes, el profesor y dirigente magisterial alegó que discutiría sus promesas con ella, siempre y cuando el escenario sea en su natal Puña, en Chota. Castillo propuso la sede.

Culminó gira por el norte. Castillo estará unos días en Lima buscando votos capitalinos. Luego arribará a la selva. Foto: Aldair Mejía/La República

Invocación naranja

Temprano, la aspirante fujimorista había demandado a su rival de izquierda a debatir sus planes de gobierno.

Asimismo, también lo invocó a que presente a su equipo de campaña y a que aclare si Vladimir Cerrón, líder de PL y exgobernador de Junín, está detrás de la organización de sus actividades proselitista s.

“Nos preocupa que el señor Castillo esconda a Cerrón, esconde a su equipo y se esconde de la prensa”, protestó la hija del exdictador Alberto Fujimori desde Aguaytía, Ucayali.

En la capital. Fujimori llegó ayer por la tarde a Lima procedente de la selva. Desde hoy defenderá su plaza capitalina. Foto: Aldair Mejía/La República

Dijo que no se corre

Castillo Terrones le respondió a Fujimori Higuchi que no se corre del fujimorismo . “Y si es posible, reto a la señora Keiko Fujimori para que el primer debate sea en Puña (su lugar natal en Chota, Cajamarca)”, exclamó. Con ello, las cartas estaban sobre la mesa.

El profesor y dirigente magisterial, no obstante, aún mantiene tras bambalinas los nombres de su equipo de gobierno. “Trabajamos con un equipo sólido en sintonía con las regiones del país. Lo diremos en su oportunidad por respeto a nuestro equipo técnico”, se excusó.

El factor De Soto

Por otro lado, Pedro Castillo había confirmado también que tuvo un diálogo con el expostulante presidencial de Avanza País, Hernando de Soto . “Acabamos de sentarnos y hemos aclarado que no somos comunistas, no somos chavistas y no somos terroristas”, contó.

La conversación se dio en el restaurante Las Palmeritas, de Tumbes. Castillo aseguró que habrá una segunda reunión.

Mientras que la candidata naranja cuestionó a De Soto por sugerir, mediante un comunicado emitido en las primeras horas del día, que cuatro organismos internacionales, representados por tres expresidentes no latinos, intervengan para garantizar que ambos contendores cumplan sus promesas.

“Sería vulnerar la soberanía del país”, criticó Fujimori. Precisó, no obstante, que esto no significa que le cierre las puertas a De Soto.

En Twitter

No es oficial. Cuenta fake de Perú Libre ataca a Castillo.

Tuit de la cuenta Perú Libre 2021. Foto: captura Twitter @2021Libre

Castillo y Keiko recorren hoy Lima

El candidato presidencial Pedro Castillo recorrerá hoy tres distritos en Lima: Puente Piedra, San Juan de Lurigancho y Huaycán, en Ate. Su rival, Keiko Fujimori, llegó ayer por la tarde a la capital y también recorrerá la ciudad, aunque aún le falta definir su agenda.

El último martes, Castillo denunció a la cuenta de Twitter “Perú Libre 2021” de no ser oficial, luego de que allí se difundiera el video del profesor cajamarquino prometiendo en Cusco la desactivación de la Defensoría del Pueblo. Se trata de una cuenta trol. Mientras que en Ucayali, trascendió que la portátil fujimorista regaló combustible a mototaxistas a cambio de seguir a Fujimori en caravana .

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.