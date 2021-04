Nadie se adjudica autoría de paneles contra el “comunismo”

Carteles luminosos desplegados en distintos puntos de la capital con mensajes instando a los electores a no votar en la segunda vuelta por el ’'comunismo’' aparecieron en la mañana del martes sin que ninguna organización pública, asociación de ciudadanos o empresa privada se adjudicara la autoría.

Consignas como “¿Sabes que el voto blanco le suma al comunismo?”, ’'El socialismo nos lleva al comunismo”, “Piensa en el futuro de tus hijos. No al comunismo”, “El comunismo genera miseria y pobreza” y “No soy naranja ni rojo. Soy camiseta. Votemos por el Perú” aparecieron en paneles luminosos en importantes vías de tránsito de distritos como San Borja, Lince, San Martín de Porres, El Agustino, Jesús María, Surquillo y Chorrillos.

Foto: Marco Cotrina/La República

Aunque ningún partido ha reivindicado la campaña publicitaria, por los mensajes contra el comunismo se desprende que se trataría de personas que apoyan a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien atribuye a su competidor de Perú Libre, Pedro Castillo, abrazar la ideología comunista y pretender convertir Perú en una imitación de los regímenes de Venezuela o Corea del Norte.

El sábado 17 de abril, Keiko Fujimori dijo a Canal N: ’'El señor Pedro Castillo cree en el comunismo’'. El lunes 19 de abril ratificó que Castillo profesa ’'el pensamiento marxista y comunista’' y demandó que ’'debemos evitar todos los peruanos unidos para que no se instale un modelo comunista’'. Y el domingo 25 de abril, entrevistada por Mónica Delta, la aspirante de Fuerza Popular volvió atribuir a Castillo la militancia comunista, no obstante que el candidato lo ha negado. Estos mensajes coinciden con el contenido que difunden los paneles publicitarios. Al cierre de edición, Fuerza Popular no se ha deslindado de la campaña publicitaria.

Foto: Marco Cotrina/La República

La República comprobó que la propietaria de los paneles luminosos es la empresa Punto Visual, un negocio familiar de los hermanos Alberto y Humberto de Azambuja Pásara. Este diario llamó insistentemente a los teléfonos de la empresa, y una persona que dijo que se encargaba de la seguridad del local manifestó que nadie asistía a laborar y que desconocía los números de los señores De Azambuja.

Durante la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2016, Fuerza Popular declaró haber contratado en tres ocasiones los servicios de Punto Visual, de los hermanos De Azambuja, por un total de 142.747 soles.

Foto: Marco Cotrina/La República

’'Se trata de una campaña de difamación contra el candidato Pedro Castillo. El Jurado Nacional de Elecciones de oficio debe realizar una investigación y establecer quién paga esos avisos. Es una campaña sucia que no debería permitirse. El JNE debe hacer su tarea. Además, el Pacto Ético Electoral está siendo violado por las organizaciones políticas que están promoviendo estos tipos de avisos publicitarios’', señaló el exasesor del JNE y secretario técnico del Voto Informado, Alejandro Rospigliosi Vega.

’'Esos avisos publicitarios indirectamente están beneficiando a una candidata y perjudicando al otro candidato en la segunda vuelta. Es obvio a quién perjudica y a quién beneficia’', indicó Rospigliosi.

Foto: Gianella Aguirre / URPI-LR

Para el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) también debe intervenir.

’'En estos mensajes no hay ninguna referencia a votar a favor de alguien. Es una campaña donde más bien dice algo así como: ‘¡Cuidado con esta opción!’ La ONPE tiene entre sus facultades solicitar a las empresas que publican estos avisos cuáles son las fuentes de financiamiento, señalando que pudiera haber un indicio de que estos estén vinculados a un tipo de campaña proselitista. Lo que se debe determinar es si estos avisos publicitarios tienen una iniciativa de un actor privado o es un actor vinculado con un miembro del partido que está en contienda’', señaló Lanegra.

Foto: Deysi Portuguez / URPI-LR

El dato

Antecedente. La excongresista Cenaida Uribe fue suspendida por 120 días al comprobarse que presionó al director del Colegio Nacional Alfonso Ugarte para renovar contrato con la empresa Punto Visual.

Relación. Durante la investigación se determinó que Uribe mantenía una relación sentimental con el dueño de la empresa, Alberto de Azambuja.

