Castillo asegura que de ser mandatario renunciará al sueldo presidencial

El aspirante presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, aseguró que de llegar a ser el próximo jefe de Estado renunciaría al sueldo mensual y vitalicio por ocupar este cargo.

“ Nosotros renunciaremos al sueldo presidencial y vitalicio , vamos a conducir el destino de la patria con un sueldo de maestro para darle a los más necesitados”, señaló durante un mitin en Piura como parte de su campaña electoral con miras a la segunda vuelta.

Asimismo, se dirigió al actual Gobierno del presidente Francisco Sagasti y al ministro de Salud, Óscar Ugarte, con el propósito de que agilicen el proceso de vacunación. En ese sentido, aseveró que si no lo hacen, él lo hará de llegar al poder desde el próximo 28 de julio.

En esa línea, enfatizó que si toda la ciudadanía sigue sin estar inmunizada habrá actividades que aún no pueden ser reactivadas, tal y como las clases presenciales, ni los comercios locales.

Por otro lado, Castillo se manifestó sobre las atribuciones que se le dan por el alza del dólar y enfatizó en que tiene que primar la tranquilidad en el Perú en estos momentos.

“El Perú necesita tranquilidad, serenidad. No nos vengan a nosotros con estigmatizaciones, no nos vengan a culpar que ya sube el dólar porque Pedro Castillo va a ser gobernante ”, expresó.

Sobre el proceso de vacunación, el aspirante al sillón presidencial de Perú Libre aseguró que todos los peruanos estarían inmunizados hasta el final del 2021.

“Para la tranquilidad del pueblo, desde que se asumamos el mandato, el 28 de julio, hasta el 31 de diciembre de este mismo año el pueblo habrá culminado (la vacunación), se garantiza la vacuna de calidad para toda la población”, dijo.

Castillo sobre su equipo técnico

Pedro Castillo manifestó también que aún no ha revelado quiénes conforman su equipo técnico porque este no está solo “para la foto”, sino que debe trabajar por el país.

“Algunos dicen ‘oiga, y su equipo técnico no lo vemos’. Acá no puedo exhibir a mi equipo técnico para la foto porque es un equipo técnico que conoce la realidad del país, sabe cómo es el Perú, sabe cómo es la realidad nuestra y no va a estar allá sentado”, dijo durante un mitin en Piura, luego de los cuestionamientos de su contrincante Keiko Fujimori.

