Keiko Fujimori sobre Hernando de Soto: “Me parece que está algo confundido”

La aspirante a la presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió al excandidato Hernando de Soto y mencionó que el economista se muestra confundido, ya que no apoyó directamente su candidatura, como lo hizo en otras ocasiones, sino que consideró acercar las propuestas de la hija del exdictador con las del líder de Perú Libre, Pedro Castillo, para no “tener que escoger entre un mal mayor y un mal menor”.

“El señor De Soto, en ocasiones anteriores, me ha apoyado y yo he agradecido ese respaldo. He escuchado ya por la noche, luego su entrevista, y me parece un poco utópico pensar que él quiera acercar dos propuestas que son claramente polos opuestos. Yo creo que si él tuviese alguna duda... me parece que está algo confundido ”, mencionó Fujimori.

Además, aprovechó para expresar su gratitud por el apoyo a los virtuales congresistas Adriana Tudela y Alejandro Cavero, ambos pertenecientes a Avanza País, partido que lidera De Soto.

“Aprovecho para agradecer los mensajes claros de parte de la futura congresista Adriana Tudela y el futuro congresista Alejandro Cavero, miembros de su partido”, agregó.

De Soto sobre Keiko y Castillo: “Hasta la fecha sus propuestas son insuficientes”

El excandidato a la presidencia por Avanza País, Hernando de Soto, señaló que tanto las propuestas de Keiko Fujimori como las de Pedro Castillo son insuficientes.

“En estos momentos yo no me voy a pronunciarme con relación a Keiko y Pedro. Lo que yo sí puedo hacer es forzarlos a ambos con el apoyo, ya sea que ideológicamente partan de la derecha o de la izquierda, con tal que nos vayan llevando a la paz y prosperidad verdadera. Hasta la fecha, sus propuestas son insuficientes para que alguien razonable recomiendo al uno o al otro ”, dijo en entrevista para canal N.

Además, agregó que lo que procura es tener un país viable y unido, y que era imposible tener que elegir entre dos extremos.

“Lo que quiero lograr, antes de pronunciarme, es evitar un choque de trenes dramático. No es posible escoger entre estos dos extremos y quiero ayudarlos a cómo ir avanzando a algo que nos permita tener un Perú viable y unido”, puntualizó.

El también economista reconoció que el discurso de Castillo se ha moderado y lo ve más cercano al centro, hecho que permitiría no tener que escoger “entre el mal mayor y el mal menor”.

“Yo lo veo a Pedro acercarse muchísimo más hacia el centro. En otras palabras, yo creo que este proceso no está grabado sobre la piedra y lo podemos utilizar para lograr un acercamiento y que no nos obligue a escoger entre un mal mayor y un mal menor , porque ¿qué es lo que le estamos diciendo al mundo?: ‘El Perú es un país malo pase lo que pase’”, finalizó.

Texto que debe llenar

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.