El aspirante a la presidencia con Perú Libre, Pedro Castillo, no respondió sobre si habría alguna injerencia del expresidente de Bolivia Evo Morales en su candidatura de cara a la segunda vuelta electoral del domingo 6 de junio.

Asimismo, solo contó que fue al país del sur como dirigente regional y por invitación del mismo Evo Morales, con quién compartió enfoques sobre el tema de la educación en el Perú y Bolivia; no obstante, descartó que en un eventual gobierno suyo se vaya a copiar algún “modelo”.

“He ido no solo al magisterio. No solo hice presencia a nivel del país, sino que viajé como dirigente regional. Fui como ponente. Él (Evo Morales) me invitó a algunas universidades. Una de ellas la, Universidad del Valle ; y hemos visto de cerca cómo la población tiene una diferencia a muchos años anteriores. Más allá de eso, creo que los peruanos estamos en plena capacidad de asumir una responsabilidad correcta, de asumir los hilos del país. Nada de modelos.”, declaró este domingo para el programa Punto final.

En esa misma línea, Castillo, quien cuenta con el 41,5% de respaldo de la población, según la encuesta del IEP elaborada para La República, evitó pronunciarse sobre las reelecciones de Evo Morales en Bolivia y enfatizó que ese tema solo corresponde “a los bolivianos”.

“Concentremos mejor en el tema de nuestro país. En el tema de los bolivianos que lo solucionen los bolivianos. Creo que ahora que estamos aquí unos minutos, la pandemia se está llevando miles de compatriotas. Debemos poner una agenda en los medios sobre los más de 200 conflictos sociales que tiene el país”, añadió.

De igual manera, rechazó que tenga intenciones de reelegirse tras culminar su mandato en caso llegue a la presidencia este 2021; sin embargo, consideró que debe haber una continuidad “pensando en el país, pero no en la persona”.

“Cualquier gobierno que sea tiene que priorizar los grandes problemas del país (…) La reelección puede prestarse para muchos casos. Hay gente que se emborrachan con el poder y se vuelven soberbios. Se vuelven sordos y ciegos, se embolsillan. Construyen a la planilla dorada. Estamos en contra de eso”, expresó.

