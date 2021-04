El aspirante a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, se demarcó del programa de la organización que tiene la firma y foto del fundador, Vladimir Cerrón, donde se sostiene la nacionalización de empresas transnacionales.

Asimismo, aseguró que más allá de lo que diga Cerrón, quien gobernará el Perú, en caso gane la segunda vuelta electoral el próximo 6 de junio, será él y no el exgobernador de Junín.

“Eso es el ideario (y no el programa de Perú Libre). Nosotros hemos trabajado otro programa para el gobierno, y más allá de lo que diga o deje de decir Vladimir Cerrón, el que va a gobernar soy yo, Pedro Castillo . Nosotros queremos solucionar los grandes problemas que tenemos en el país”, declaró en Exitosa este jueves.

En esa misma línea, Castillo, quien tiene la mayor intención de voto con 41% según Datum, deslindó del programa de Vladimir Cerrón y rechazó que vaya a regionalizar las empresas mineras.

“Nos vamos a sentar con las empresas transnacionales porque no se puede concebir que haya grandes brechas de desigualdad, pobreza y abandono a nuestro pueblo y sigamos en esta situación de ser solo un país primario exportador. La riqueza tiene que ser para los peruanos. Lo que haremos es revisar esos contratos para entendernos”, acotó.

De igual manera, descartó que vaya a llegar al gobierno el 28 de julio para expropiar las mineras. Por otro lado, sostuvo que “será respetuoso” de la Constitución, pues “será el pueblo el que elija si se cambia o no”.

“Para nada, nadie dijo eso. Seremos respetuosos de la Constitución hasta que el pueblo decid a. Si el pueblo decide que no se cambia, entonces no lo cambiaremos. Seremos un gobierno no solo democrático sino constitucional. Haremos ver a la empresa que la riqueza será para los peruanos. Nacionalizaremos los recursos estratégicos como el gas de Camisea”, añadió.

