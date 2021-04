Castillo a Maduro: Antes de hablar del Perú, arregle los problemas de su país

El aspirante a la presidencia con Perú Libre, Pedro Castillo, se dirigió abiertamente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y le pidió que antes de hablar sobre las Elecciones Generales 2021 en el Perú, primero “resuelva los problemas de su país”.

De igual manera, Castillo, quien tiene la mayor intención de voto con 41% según Datum, deslindó de la ideología del chavismo.

“Acá no hay nada de chavismo ni de otra cosa. Los problemas que se han vivido en otro país que lo resuelvan ellos. Quiero decirle abiertamente al señor Nicolás Maduro que, por favor, si hay algo que tiene que decir concerniente al Perú, primero que arregle sus problemas internos ”, manifestó este jueves durante una entrevista en Exitosa.

En esa misma línea, Castillo se ratificó en su propuesta de emitir, en caso llegara al sillón presidencial, un decreto supremo que le dé 72 horas de plazo a los extranjeros que cometan delitos en el Perú.

“Yo me ratifico que el 28 de julio asumiendo el mandato, voy a sacar un decreto supremo dándole 72 horas de plazo a las personas que han venido a delinquir a nuestra patria. Nuestro país necesita orden”, exclamó.

En otro momento, el representante del partido del lápiz volvió a rechazar los presuntos vínculos con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), pues sostuvo que estas acusaciones son solo dichos de su contrincante Keiko Fujimori de Fuerza Popular para “satanizarlo”.

“Rechazo esas acusaciones una vez más, que quede claro y que de zanjado. Nosotros deslindamos abiertamente con situaciones y posturas extremistas en el país . Como ronderos hemos visto siempre la pacificación del país. Lo que pasa es que, como no hay propuestas del otro lado (de Keiko Fujimori), lo que quieren es satanizar, quieren hacer ver como algo extremistas. Acá no hay extremismos. No hay nada de radicalismos, lo que hay es una realidad, una realidad palpante”, aseveró.

