Yonhy Lescano: “Yo me niego nuevamente a votar por el mal menor”

El expostulante a la presidencia de Acción Popular, Yonhy Lescano, afirmó que él no sería parte de votar “por el mal menor” ya que considera que ni el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo ni la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sean las opciones adecuadas para el país.

“ Yo me niego nuevamente a votar por el mal menor, yo creo que en Acción Popular el voto debe ser de protesta , un voto que no podemos llevar por las narices, en dos opciones que no van a hacer ningún bien al Perú”, declaró en entrevista a Canal N.

En esa línea, afirmó que su voto sería nulo pues señaló que actuará de manera consecuente con sus convicciones.

“Consecuentemente de manera personal yo voy a votar viciado como un voto de protesta porque no es posible que el Perú esté nuevamente en una encrucijada de esta naturaleza cuando los referentes recientes establecen que se necesita lucha contra la corrupción, importantísimo para salir adelante, y por otro lado evitar la anarquía, el desorden, la violencia”, sostuvo.

Lescano reiteró que Keiko Fujimori está vinculada a la corrupción y “hay un problema de respaldar una opción de esa naturaleza”, en tanto dijo que, según informaciones, el trabajo de Pedro Castillo “está vinculado al Movadef”. Por ello, opinó que el país está en una difícil situación.

Lescano cuestiona pase de Fujimori y Castillo a segunda vuelta

El también excongresista cuestionó el pase a segunda vuelta de Castillo y Fujimori, luego de que durante varias semanas ninguno apareciera liderando las encuestas, a excepción de la lideresa naranja que en el último sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) registró un alza.

“Yo siento que se nos ha puesto intencionalmente en una situación de esta forma, porque la única manera de cómo podría ganar el fujimorismo, era poniendo a un adversario que sí lo podía derrotar , y el único es el señor Castillo, porque con todos los demás candidatos, según los sondeos, la señora Fujimori perdía”, manifestó.

