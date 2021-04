Yonhy Lescano: “Mi posición personal es el voto viciado”

El excandidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, se refirió a la segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular, y aseguró que su posición frente a este escenario es el voto viciado.

En diálogo con Canal N, fue consultado sobre si esa postura es respaldada por su partido político, a lo que el excongresista contestó: “Yo no me doy representaciones que no las tengo”.

“He cumplido con representar a mi partido dignamente, sin hacer regla sucia, sin estar involucrando a nadie, sin estar haciendo trampa a nadie, haciendo política limpia, luchando contra la guerra sucia sin precedentes que se ha visto, contra campañas armadas. Yo he cumplido con eso”, agregó.

Lescano puso un ejemplo de la guerra sucia que, considera, hicieron contra él. “Nos han difamado en los mismos debates. En el último del Jurado Nacional de Elecciones había una persona que fue exclusivamente a atacarme”, dijo en referencia a Rafael Santos de Perú Patria Segura.

Y seguidamente prolongó: “Mi posición es de protesta, de reclamo. Yo me niego nuevamente que en el Perú se diga que hay que elegir el mal menor, sabiendo que ambas posibilidades no nos llevan al desarrollo ni al progreso, creo que hay que tomar una posición democrática”.

El aspirante presidencial de Acción Popular estuvo primero en las últimas encuestas presidenciales. Sin embargo, en los resultados oficiales de las Elecciones 2021, se ubicó quinto con 9,103%, de acuerdo al 100% de actas procesadas.

