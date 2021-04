En Lima se dieron mayores incidencias electorales

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que durante las elecciones generales 2021 se detectó la ocurrencia de 95 incidencias.

La mayor cantidad de casos ocurrieron en Lima, con 26 incidencias. Le siguieron Arequipa con 15, Ayacucho con 11 y Apurímac con 10, según el reporte consolidado a las 16.00 horas.

En tanto, la región Huánuco tuvo seis ; Pasco, cinco; Cajamarca, cuatro; Ancash, tres, La Libertad, tres; Puno, tres; Amazonas, dos; Huancavelica, dos; Ucayali, dos; Cusco, uno; Loreto, uno y Tacna, uno.

Hechos registrados

La mayoría de los casos registrados fue por propaganda dentro de los plazos prohibidos , y por mesa de sufragio instalada antes de las 7:00 horas con miembros suplentes y/o electores de la fila.

También se detectó a ciudadanos que ejercieron funciones de miembros de mesa a pesar de la prohibición de cámara secreta con cartel de candidatos u opciones marcadas.

Además, hubo ciudadanos que asumieron cargos de miembros de mesa en mesas que no eran las suyas, de electores que firmaron y/o colocaron su huella digital en lugares que no les correspondía en la lista de votantes, de electores que introdujeron su voto en ánforas que no les correspondían, entre otros hechos.

