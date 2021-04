Hernando de Soto participa de desayuno electoral en La Molina

El candidato presidencial por Avanza País, Hernando de Soto, asistió junto a su esposa, Carla Olivieri, a un restaurante en el distrito de La Molina, posteriormente acudirá a su centro de votación ubicado en Santiago de Surco.

Durante su ingreso se generó un tumulto sin respetar el distanciamiento social por parte de la prensa y presuntamente miembros de seguridad del postulante.

“ Yo no tengo raíces, como se dice, porque yo crecí en el extranjero, en el exilio con mis padres y mi razón de estar acá es porque no estoy enraizado con el Perú, sino porque me enamoré del país . La característica es que durante mi juventud fue esa enorme curiosidad de conocerlo”, manifestó antes de tomar desayuno con sus invitados.

De Soto se acercó a cada uno de los presentes en los que les dedicó unas palabras y detalló las cualidades que cada uno le había aportado a su vida.

En esa misma línea, indicó que “gracias al humorista Pablo Villanueva”, alias Melcochita —quien es uno de sus asistentes— “descubrió el sentido del humor de los peruanos”.

Por otro lado, se espera que De Soto reciba los resultados a boca de urna en su local partidario en el distrito de Pueblo Libre.

