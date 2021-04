Julio Guzmán: “Cuando hay un Congreso golpista, también hay mecanismos de castigo y de sanción”

Esta es la última entrevista a Julio Guzmán, candidato presidencial del Partido Morado, previo a los comicios generales. Guzmán aún considera que puede pasar a segunda vuelta. El candidato morado respondió a La República el miércoles 6, minutos después del debate organizado por el Colegio de Economistas, al que solo fue él, mientras que los demás postulantes se ausentaron.

Solo usted ha participado de este debate del Colegio de Economistas...

Todos los demás participantes han cancelado a último momento. Canceló la señora Verónika Mendoza, dejaron de asistir el señor Hernando de Soto y Rafael López Aliaga.

¿A qué cree que se deba? ¿Los candidatos no temen tropezar a falta de pocos días para la primera vuelta?

Es una falta de respeto a los peruanos. Y es una falta de respeto leer las propuestas delante de la gente, lo que demuestra que no conocen, que no están convencidos y siguen exponiendo sus debilidades y falta de conocimiento. Eso lo han expuesto en el debate presidencial.

Muchos esperaron que en el debate del JNE, cuando le tocó enfrentarse a López Aliaga, usted cumpla el rol que tuvo Fernando Olivera frente a Alan García en 2016, pero no fue así.

Lo prioritario para los peruanos es escuchar cuáles son las soluciones, eso es lo que les interesa (...). Pero tuve que reaccionar a cosas que ya eran inaceptables, cuando ves a un candidato que ataca a todos los demás, en una clara posición de encubrimiento a López Aliaga, como lo hizo el señor Rafael Santos. Algo tenía que decir. Cuando ves al señor López Aliaga, que solo lee sus propuestas con una frescura, tuve que reaccionar también.

López Aliaga propone que si llega a la presidencia tomará un avión rumbo a los Estados Unidos y se reunirá con el presidente Joe Biden para traer 40 millones de vacunas a nuestro país. ¿Es viable esto?

Es inviable por la sencilla razón de que quienes producen vacunas son los laboratorios privados. Es decir, no es que uno converse con un presidente. Lo que está ocurriendo hoy es que la demanda de las vacunas es muchísimo mayor a lo que se está produciendo. Es un bien escaso. Eso requiere gestión al más alto nivel, pero con los laboratorios. Eso que propone López Aliaga es imposible.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda que en nuestro país haya dos bonos universales de más de dos mil soles. Las agrupaciones de izquierda han apelado a esto para justificar el uso de reservas fiscales. ¿Los bonos son garantía de reactivación económica inmediata?

No. Y además lo propone la señora Verónika Mendoza. El FMI puede recomendar lo que quiera, como lo ha hecho, pero no ha dicho de dónde va a salir la plata. Y en el Perú no hay. Hay una cuenta de ahorros y una corriente. La de ahorros era lo que se llamaba fondo de estabilización fiscal, donde estaban todos los recursos que no se ejecutaban en los años anteriores. Ese fondo estaba con S/ 9 mil millones antes de la pandemia. El día de hoy está en cero porque todo se gastó en los meses de pandemia. Y la cuenta corriente que suma S/ 70 mil millones, al que la izquierda hace alusión, no se puede utilizar porque son del propio presupuesto de distintas entidades a nivel nacional, regional o local.

Usted siempre dice que la bancada morada es la mejor, pero un artículo del colega Martín Hidalgo demuestra que hubo momentos en que los morados se sumaron a la ola del populismo del Congreso. ¿Qué podría responder al respecto?

Podría responder que efectivamente hubo momentos en los que la bancada estuvo dividida por temas controversiales, como, por ejemplo, en la ONP. Yo que le he dado dirección política a la bancada, he estado pendiente de todos los diálogos y posturas que hemos tenido, pero en términos generales y en comparación con las otras bancadas, el Partido Morado ha sido el más responsable.

Usted también plantea denunciar a los 105 congresistas que apoyaron la vacancia presidencial en noviembre pasado. Sin embargo, los congresistas no responden por sus votos. ¿No cree que esa propuesta está mal diseñada?

Yo creo que, más que mal diseñada, es una propuesta que va a tomar más tiempo porque esa propuesta requiere un cambio en el reglamento del Congreso y probablemente un cambio constitucional, pero va en línea con la propuesta del llamado al referéndum para la nueva Constitución, porque el Partido Morado cree que los cambios que debe haber en una nueva Constitución deben ser fundamentalmente de carácter político (...). En eso hay que dejar en claro que, cuando hay un Congreso golpista, también hay mecanismos de castigo y sanción.

Sinceramente, ¿aún cree que tiene posibilidades de pasar a segunda vuelta?

Yo creo que todo puede cambiar y lo digo con absoluto convencimiento. Estoy saliendo a la calle todos los días y la mayoría de personas no sabe por quién votar. Entonces, todo puede cambiar y esto se va a decidir el mismo día de las elecciones (...). Yo hace seis años dije que una mayoría del fujimorismo nos iba a llevar a un Congreso dictatorial y eso fue lo que pasó. Ahora lo decimos con claridad: si es que llegan las bancadas de Keiko Fujimori, Hernando de Soto y López Aliaga, se van a unir.

¿Y la bancada de Pedro Castillo?

No lo sabemos, pero lo que sí hemos visto es que tiene una vinculación con el señor Héctor Becerril. Entonces, la verdad, vamos a tener un Congreso igual de dictatorial.

Castillo dice que eliminará el Tribunal Constitucional, ¿eso no es peligroso?

El señor Castillo es una versión más de aquellos que quieren petardear el sistema democrático.

