Frente Patriótico descarta alianza entre Antauro Humala y Hernando de Soto

Días atrás circuló información sobre un presunto acuerdo entre el reo etnocacerista Antauro Humala y el candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, de cara a las Elecciones Generales 2021.

Un periodista del diario Correo publicó la imagen en la que el hermano del expresidente Ollanta Humala habría escrito en una servilleta lo siguiente: “Compatriotas, la coyuntura exige decisiones, por lo que he tomado la posición de apoyar el nuevo pacto social de Hernando de Soto de Avanza País”.

Sin embargo, luego de conocerse esta presunta comunicación, el Frente Patriótico Peruano emitió un comunicado para desmentir dichas afirmaciones y precisar que no corresponden al puño y letra de Antauro Humala.

“Estimados compatriotas, está circulando en las redes una nota escrita en una servilleta, la cual quieren atribuir su autoría al Mayor Antauro Humala Tasso. Luego de analizarla detenidamente, se puede afirmar categóricamente que esa nota es falsa ”, se lee en el pronunciamiento.

En el documento, que está firmado por Carlos Repetto Castro, secretario nacional de prensa del Frente Patriótico, se expresa que la caligrafía no corresponde a la del sentenciado e innova a no “dejarse sorprender”.

“Recalcamos que cualquier acuerdo o alianza política será comunicada por nuestros medios oficiales . No se dejen sorprender”, agrega.

Comunicado Frente Patriótico

De Soto: Yo no daré vacunas, sectores privados competirán para traerlas

El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, afirmó que existe “un problema” en la forma cómo el Estado peruano viene gestionando la compra de vacunas contra el coronavirus (COVID-19).

Además, aseguró que los países con mayor economía de mercado en el mundo triunfan “no porque hayan leído a John Locke”, sino porque evitan que colapse el sistema al generar mayor competencia para la adquisición de vacunas.

“Yo no voy a dar la vacuna. Los sectores privados y las ONG van a competir el uno con el otro para (traer) las mejores vacunas tal como lo requiere la gente, y si es necesario, nosotros le vamos a dar un subsidio, pero no vamos a poner un Estado que no sabe organizar su vida comercial a distribuir vacunas”, sostuvo el economista.

No obstante, la mayoría de farmacéuticas han anunciado que las negociaciones se dan únicamente con Estados, más no con privados.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.