Beingolea: “Estamos con números suficientes para estar en segunda vuelta”

Luego de su participación en la primera fecha del debate presidencial, el candidato a la presidencia por el Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, se mostró confiado con respecto a su pase a la segunda vuelta en las próximas elecciones generales del 11 de abril de 2021.

“La reacción de la calle ayer en Chorrillos fue largamente a favor de nuestra candidatura y demostró lo que habíamos sentido en redes sociales: que estamos con números suficientes para estar en segunda vuelta ”, señaló Beingolea en entrevista para RPP.

Asimismo, afirmó que, a pesar de no haber medido con exactitud el apoyo de sus simpatizantes, estaba claro que el electorado respaldaría su postulación.

“A la luz de lo que he visto ayer y haciendo una encuesta rápida en la calle, cuyos números no quisiera referir porque no tuve la exactitud de medir con palotes, a la luz de eso, estamos en la segunda vuelta claramente ”, agregó.

Además, indicó que históricamente en Perú las encuestas no reflejan la realidad a un mes de los comicios.

“Cuando a mí me hacían preguntas sobre esta campaña, yo decía: al final va a venir la crecida. Esto es histórico en el Perú. Cuando alguien se preocupa por las encuestas un mes antes, yo le digo: lee la historia del Perú. Las encuestas un mes antes, hasta tres semanas antes, no reflejan necesariamente el final. El final se descubre en los últimos 10 días o 7 días”, comentó.

Por último, el aspirante a primer mandatario por el PPC reconoció que aún quedan algunos días y todavía falta mucho trabajo.

“Me toca hacer mucha chamba todavía. Todavía faltan varios días largos. Faltan más de 10 días”, concluyó.

Beingolea: “Sunedu tiene que reforzarse, está haciendo un buen trabajo”

El excongresista Alberto Beingolea (Partido Popular Cristiano) manifestó su postura sobre la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu), luego de que se le cuestionara por presuntamente haber estado en contra de la creación de la institución cuando fue legislador.

“La Sunedu tiene que reforzarse porque está haciendo un buen trabajo. Están tratando de crear una leyenda negra sobre mí, que estoy en contra de Sunedu y eso es una mentira”, declaró a La República desde Chorrillos.

