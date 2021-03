El candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano, invocó en febrero pasado a no votar por postulantes al Congreso con antecedentes judiciales, incluso aquellos que fueran de su partido. Durante su conferencia de ayer, en Arequipa, tenía sentado en su mesa a Edwin Martínez que lidera la plancha congresal en esta región y quien carga en su hoja de vida con dos sentencias. El aspirante presidencial dijo que las planchas fueron elegidas por la militancia, no hubo designación a dedo. Martínez tiene condenas por conducir en estado de ebriedad y otra de 77 días multa por un nombramiento indebido de cargo en la Municipalidad de Mariano Melgar, todas ellas ya cumplidas.

El líder de AP reconoció que en otras regiones, también se han presentado cuestionamientos similares, incluso algunos no pagan pensiones de alimentos. Lescano indicó que estos ya se habían rectificado. Hay siete en total a nivel nacional.

Consultado sobre qué recomendaría para Martínez u otros aspirantes congresales cuestionados, señaló que el electorado tendrá la última palabra. “Ahora el pueblo debe decidir”.

Licencia social

Lescano también fue interrogado por su posición sobre el proyecto minero Tía María, en el valle de Tambo (Islay). Esta inversión de Southern ya cuenta con licencia de construcción desde julio de 2019. Sin embargo, no inicia por la oposición de un sector de habitantes de la zona, que temen la contaminación. Por ejemplo, la candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, apunta hacia una cancelación del proyecto. Lescano señaló que buscará el diálogo con los tambeños.”Vamos a pedir la licencia social. Vamos a entrar en un proceso de diálogo para ver si procede o no ese proyecto, no estamos desesperados”, refirió. El miércoles Lescano visitó Islay, no ingresó al Valle de Tambo, eso generó las molestias de algunos dirigentes.Se reafirma

Yonhy Lescano se ratificó en propuestas que le han valido críticas, por ser consideradas populistas e irrealizables, como solicitar las fórmulas de las vacunas contra la COVID-19 a los laboratorios, para producirlas en Perú.También aclaró su pedido para que Chile devuelva el monitor Huáscar, emblemático barco de la Guerra del Pacífico. Señaló que se trataría de un gesto de buena voluntad. “Si no quieren, no me voy a poner a llorar”. Lescano hoy tiene programado llegar a su tierra natal, Puno

No habla vacuna

Consultado sobre el candidato de Avanza País, Hernando De Soto, quien se vacunó contra la COVID-19 en Estados Unidos; Lescano evitó hacer un juicio de valor. “Capaz se hizo vacunar porque tiene más de 80 años (De Soto tiene 79 años). Cada uno sabe y responde por sus cosas”.

Mientras tanto De Soto en Cusco dio más detalles. Sobre su vacunación, el postulante de Avanza País soltó más detalles. En su segundo día de gira por el Cusco, habló hasta en tres ocasiones del tema. Así, casi a las siete de la mañana, en un medio local, admitió que pagó para ser vacunado. “Nosotros la pagamos, no vamos a ser como el presidente Marín Vizcarra. Lo que hicimos es pagar nuestra vacunita. Como ven ustedes, cuando me he vacunado, ya estaba autorizada en el Perú que personas de mi edad (se vacunen), cosa que yo estaba perfectamente dentro de las normas”, respondió escuetamente.Una hora después, a la salida de su hotel, Hernando de Soto reveló que pagó S/ 70.00 por las dosis. Asimismo, defendió la legalidad de su vacunación, que fue duramente criticada por sus contendores. “No solamente es lícito sino no se olvide que los primeros que propusieron privatizar y popularizar la vacuna, hemos sido nosotros”, anotó.

Más tarde, tras participar en un recibimiento de un actor vestido del Inca y una representante de artesanos en el tradicional barrio de San Cristóbal, volvió a ser consultado sobre el asunto. “Yo debía, frente a mi familia, frente a mis amigos, frente a mis partidarios y toda la gente que visito, asegurarse de que cuando estemos reunidos acá no sean contagiados”, empezó.

De Soto sostuvo que no era requisito tener la residencia norteamericana para acceder a una vacuna en aquel país y que fueron sus amigos quienes le consiguieron las dosis. “Amigos me han conseguido una vacuna. En Estados Unidos se vacuna a cualquier persona, lo que le interesa a los Estados Unidos es que las personas no contagien”, anotó.

Neldy Mendoza seguirá en campaña

La candidata al congreso por el partido Renovación Popular, Neldy Mendoza, sostuvo que de ser elegida conformará una comisión especializada para la reglamentación de la ley 27654 que establece el Día del Niño por Nacer.

Sostuvo que buscará fortalecer el desarrollo tanto de la persona naciente como de la madre. Ante la consulta si revisará el suministro gratuito de la entrega de anticonceptivos como las pastillas del día siguiente en los centros de salud, sostuvo que creará también espacios para analizar, mejorar y revisar cuales son las reales necesidades.

En tanto informó que aún su partido no le ha ordenado que renuncie a la vicepresidencia. Ratificó que se allana a lo que dispongan pero que continuará como candidata al Congreso. Mientras indicó que respalda al candidato a la presidencia Rafael López Aliaga.