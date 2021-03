Urresti: “Es imposible que Forsyth vaya a La Victoria, lo sacan a pedradas”

El congresista Daniel Urresti continuó con sus críticas a su contendor George Forsyth. Esta vez, el postulante a la jefatura de Estado por Podemos Perú indicó que el exalcalde no se atreve a recorrer La Victoria.

“La gente está furiosa, me dicen: ‘Queremos que venga (George Forsyth) a hacer campaña acá, pero él no se atreve’. Es imposible que él vaya a La Victoria. Él va y lo sacan a pedradas ”, dijo en diálogo con la prensa.

En esa misma línea, explicó que tras recorrer dicho distrito, pudo visibilizar que hay “un montón de trabajo sin terminar”, el cual debió haber sido ejecutado durante la gestión edil de Forsyth Sommer.

“Una de las principales cosas que ha sucedido es que un polideportivo donde entrenaba la juventud victoriana ha sido alquilada por 15 o 20 años como policlínico. Entonces, los chicos están entrenando en el parque y la gente está furiosa por eso”, agregó Urresti Elera.

“Todavía no estás listo para las grandes ligas”

Tras el debate presidencial del último domingo, Daniel Urresti acudió al emporio de Gamarra, en La Victoria, para conocer la situación del distrito que hasta hace unos meses era dirigido por George Forsyth.

Luego de realizar un recorrido y escuchar los reclamos de los comerciantes, el todavía parlamentario le envió un mensaje a su contendor: “Lo que tengo que decirle a Forsyth es: ‘Mira, sobrino, acá no has hecho nada. Regresa a La Victoria a terminar tu chamba, hermano. Todavía no estás listo para las grandes ligas’”.

Además, manifestó que si veía desarrollo en La Victoria procedería a declinar su candidatura y votar por Forsyth. Sin embargo, después de caminar por las distintas calles victorianas decidió continuar en campaña.

“ No hay un cambio . Yo venía decidido a cumplir mi palabra. Si de verdad La Victoria era una belleza como decían antes, yo pensaba votar por él, pero al ver que esto, está peor que antes. Le digo a mi sobrino Forsyth: ‘No estás para las ligas mayores, todavía eres muy chibolo. Eres mi mini yo, me estás imitando’”, sostuvo.

