Mendoza propone dar acceso a información de funcionarios y contrataciones

Verónika Mendoza, aspirante al sillón presidencial por Juntos por el Perú (JP) manifestó que en un eventual Gobierno suyo implementaría la transparencia en información de funcionarios para evitar actos de corrupción.

“Una clave para nosotros, en la lucha contra la corrupción, es que todos los antecedentes de los funcionarios públicos, presupuestos, licitaciones, contrataciones de todos los niveles del Estado estén en internet , accesibles al ciudadano, a la prensa independiente, para que puedan fiscalizar la ejecución de los recursos”, dijo en diálogo con RPP.

En esa misma línea, refirió que debe haber un adecuado proceso en los convenios con el Estado para que estos no sean “a dedo” o por “amiguismo”.

“Hay que mejorar el servicio civil con adecuados procesos de concurso para la contratación, que no pueden ser a dedo o amiguísimo como hemos visto en los últimos tiempos, sino en función de concursos con criterios previamente establecidos y públicos para que no haya arreglos bajo la mesa”, añadió.

Plan Conecta Perú

Por otro lado, al ser consultada por su propuesta sobre educación, la candidata manifestó que una de sus principales acciones estará enfocada en el acceso a internet en todo el país. Ello, debido a que en la pandemia los estudiantes han tenido dificultades por mala conexión.

“Una de nuestras prioridades va a ser asegurar, con el plan Conecta Perú, la ramificación de la red dorsal de fibra óptica para conectar todas las provincias y distritos del Perú” , sostuvo.

Dado que la ejecución de este planteamiento tomará su tiempo, Mendoza Frisch aseguró que, de ser presidenta de la República, implementará un programa complementario en beneficio de los jóvenes universitarios.

“Como sabemos que esto va a demorar unos meses, vamos a dar a través de Edu Conecta un plan de datos equivalente a S/ 10 para los jóvenes de educación superior porque 174.000 de ellos dejaron la universidad, sus estudios superiores, el año pasado”, explicó.

Resucitar la economía

En cuanto al fomento de puestos de trabajo, Verónika Mendoza comentó que aplicaría un planteamiento para “resucitar la economía”, misma que ha sido severamente golpeada por la pandemia de la COVID-19.

“Hemos presentado nuestro Plan Chamba para resucitar la economía y generar empleo, que implica, en primer lugar, una garantía equivalente a S/ 30.000 millones para dar crédito barato a las mype. En segundo lugar, dos bonos universales nacionales para las familias que más lo necesitan”, indicó.

Mendoza ratifica que Simon fue apartado de JP

La candidata presidencial de Juntos por el Perú ratificó el último lunes que Yehude Simon no forma parte de su agrupación política, pese a que este ha asegurado que se encuentra con licencia.

“Lo que he dicho ayer (domingo) es lo que dijo institucionalmente Juntos por el Perú en octubre del 2019, cuando se conoció la denuncia que involucra al señor Simon con el tema de Odebrecht. En ese momento, se le apartó. En este momento, él no es parte de Juntos por el Perú . La mejor prueba de ello son estos mensajes con los cuales me está atacando”, declaró a Canal N.

