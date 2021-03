Urresti: Forsyth quiere evitar la “mismocracia”, pero convoca a Carlos Bruce

El candidato presidencial por Podemos Perú, Daniel Urresti, cuestionó que George Forsyth, postulante de Victoria Nacional, lleve como miembro de su equipo al exministro de Vivienda, Carlos Bruce, a pesar de que en más de una ocasión haya asegurado que sus propuestas representan “un cambio” y que tienen una visión más juvenil y renovada de la política.

“La ‘mismocracia’ que dice Forsyth, no me explico de qué ‘mismocracia’ habla cuando está llevando al señor ‘Techito’ (Carlos Bruce) que ha sido tres veces ministro de Toledo, ha estado con PPK; es decir, es una persona que ha sido ministro de Vivienda en tres y hasta en cuatro gobiernos, si mal no recuerdo”, precisó.

Nota en desarrollo...