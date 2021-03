César Acuña: “Estamos más cerca que en el 2016, el elector mirará los extremos y a mí que soy de centro”

Aunque está muy rezagado en las encuestas y tiene alto ‘antivoto’, César Acuña dice que confía en pasar a la segunda vuelta. Estima que los electores lo respaldarán al identificar a los candidatos de extrema izquierda y extrema derecha . Reivindica la vacancia que generó la crisis de noviembre e insiste en su denuncia contra un periodista.

El 2016 usted llegó a estar entre los candidatos favoritos y ahora está entre los últimos. ¿Cómo explica eso?

Es una elección inédita. El primero no pasa de 11 puntos. Entre el primero y el octavo no se pasa de 5 puntos. Estamos más cerca que el 2016. Yo era tercero y me llevaban 10 puntos, ahora estoy octavo y no pasan de 5 puntos. En estos días, el elector mirará quién es el de extrema izquierda, quién de extrema derecha y verá a Acuña, que es de centro, promueve inversión privada, libre mercado y competencia, porque soy empresario y sé que la única forma de crecer es la inversión privada. En mi experiencia, la elección se define en la cola y un 50% aún no decide. Hoy tengo más posibilidades que otro. Mi error es no haber salido antes.

¿Qué piensa hacer para salir de los últimos lugares?

Seguir caminando todas las regiones y haciéndome conocido. Voy a las regiones, busco entrevistas en radio, en televisión. El elector tiene que conocer a Acuña, saber de dónde viene, qué ha hecho y que va ha hacer para salir de esta crisis.

Usted es ampliamente conocido. Si la gente aún no lo respalda, ¿por qué cambiaría?

Yo recorro las calles y hay mucha expectativa. Si fuera por expectativa, yo paso la primera vuelta. Espero que esa gente que en la calle habla, me escucha, el 11 de abril marque la ‘A’.

¿Cree que su bancada lo ha perjudicado?

La bancada ha cumplido lo que le corresponde. Los proyectos que han sido criticados han sido aprobados con más 105 votos. Creo que ha habido espíritu de cuerpo... Como bancada, creo que no . Claro, relacionan con Acuña una mala decisión del Congreso porque el único partido con líder visible es APP.

¿No afecta su candidatura?

Una cosa es la bancada y otra es la candidatura de Acuña.

Pero se les relaciona.

Igual yo espero que el 11 de abril las personas sepan diferenciar el accionar de la bancada y el candidato presidencial.

La crisis de noviembre, por ejemplo, en que el voto de APP fue decisivo para la destitución.

En el caso de la vacancia, es injusto... Le echan la culpa a APP. Quienes vacaron a Vizcarra fueron 105 congresistas.

Fue un conjunto de bancadas con APP entre los principales, y también Acción Popular.

Dicen: “El culpable es APP”, que no es así. Lo vacaron 105. Y ahora se comprobó, hay indicios de corrupción. Solo se ha librado de estar en cárcel. Si no lo hubieran vacado, hubiéramos tenido un presidente coimero.

¿Entonces, ahora sí está a favor de la vacancia?

Por eso digo: bien vacado.

Si no lidera su bancada, que cuando usted estaba contra la vacancia no lo siguió, ¿cómo piensa gobernar un país?

Yo tengo mucha experiencia. El hecho de ser un empresario exitoso, de haber sido considerado el mejor alcalde de Trujillo en muchos años... Tengo experiencia, he gobernado . Una cosa es el accionar de la bancada, y otra es el de Acuña, el empresario, el dos veces congresista, el alcalde o Acuña, el gobernador.

Dice “bien vacado”, pero el Poder Judicial ni ha dado prisión preventiva. ¿Cómo para usted ya se comprobó el caso?

Ahora tiene restricciones. La Fiscalía ha encontrado indicios. El juez solo le ha dicho que enfrente el proceso en libertad.

¿A ese nivel de imputación, vale una vacancia?

Yo creo que sí.

¿Cómo fue constitucional si el TC no se había pronunciado y el Congreso, con vicepresidente de APP, no dio su parte al TC para que se pronuncie?

No soy constitucionalista, pero muchos dicen que el Congreso actuó según la Constitución.

Y otros que dicen que no.

Yo escucho a los que dicen que sí fue algo constitucional.

¿Qué diferenciaría de otros a un gobierno de APP?

Uno con experiencia y honestidad. No permitiremos actos de corrupción. No gobernaremos con empresas corruptas.

Sus gestiones han tenido denuncias, su hermano tiene sentencia... ¿Cómo pensar que no habrá corrupción?

Yo respondo por lo mío. De mí pueden hablar e inventar de todo, pero no soy corrupto.

¿Insiste en su denuncia al periodista Christopher Acosta, pese a lo que esto implica para la libertad de expresión?

Respeto la libertad de expresión. No me opongo a que alguien escriba su libro. Reclamo mi derecho de propiedad. Antes de ponerle “Plata como cancha”, debió ver en Indecopi.

¿Solo es por el título?

No tengo por qué oponerme, pese a que dentro todas son mentiras, dichos de terceros.

¿No hizo acuerdo extrajudicial con Otoniel Álvarez en el caso de plagio de su libro?

No.

¿No hace acuerdos de confidencialidad en casos que lo complican judicialmente?

No.

¿Niega todo eso?

No... Y no me opongo a que escriba. Si me hubieran pedido permiso, hubiera autorizado.

¿También denunciará al grupo musical que ha sacado la canción ‘Plata como cancha’?

No tengo conocimiento.

¿Qué decirle al indeciso?

Que confíen en un provinciano, empresario, que conoce la gestión pública. Quiero poner la experiencia al servicio del país.

