Verónika Mendoza: “No vamos a permitir que se haga de la vacuna un negocio”

La aspirante a la jefatura de Estado por Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, aseguró que, en una posible administración suya, velará para que no haya irregularidades en el acceso a las dosis contra la COVID-19.

“No vamos a permitir que se haga de la vacuna un negocio. Vamos a garantizar una vacunación universal, gratuita y justa. Primero se vacuna a quien más lo necesita, a quien más expuesto está. No al que más billete tiene, como plantean algunos”, declaró a la prensa.

Reiteró que, de llegar al Gobierno, una de las principales acciones que realizará será la adquisición de las inmunizaciones contra el nuevo coronavirus. Agregó que el proceso de compra será transparente.

“Lo primero es ser mucho más activos en la gestión de las vacunas. Tocar todas las puertas para garantizar que las vacunas lleguen lo más pronto posible. Lo único que nos importa de la vacuna es que sea eficaz . Lo segundo es transparencia total, no puede haber acuerdos bajo la mesa, turbios como los que han permitido”, comentó.

En esa misma línea, comunicó que otra de sus propuestas enfocadas en la lucha contra la pandemia es asegurar el acceso al oxígeno, así como la entrega de un bono que ayude a las familias a superar los estragos de la enfermedad.

“El Estado no puede seguir poniéndose de costado mientras que el pueblo se sigue muriendo por falta de oxígeno. Es ahora el momento en que tenemos que apoyar, por eso nuestro firme compromiso de garantizar oxígeno, vacunas y ‘chamba’”, refirió.

Críticas a Yonhy Lescano

Al ser consultada por los adeptos a su partido que se decantarían por Yonhy Lescano, cuestionó que el postulante de Acción Popular tiene posturas que no van acorde con su programa de gobierno.

“Lo que nosotros decimos, lo hacemos con convicción, firmeza y corazón. No es ‘floro’ barato, no son palabras que se lleva el viento como las del señor Lescano , que dice que está a favor de una nueva constitución, pero sus candidatos al Congreso lo contradicen, o que en su plan de gobierno dice impuesto a la grandes fortunas, pero cuando le preguntan él dice que no. Entonces, ¿a quién le creemos?”, criticó.

“Recién está empezando a calentar la campaña electoral”

Respecto a la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República, que la ubica en cuarto lugar en la intención de voto con un 7,0%, Verónika Mendoza indicó que recorrerá el país para exponer sus propuestas.

“Miramos las encuestas como un indicador que hay que atender, pero recién está empezando a calentar la campaña electoral. Los ciudadanos están empezando a atender más nuestras propuestas y nosotros vamos a hacer enormes esfuerzos en estas semanas que quedan para presentar nuestras propuestas que son de cambio”, puntualizó.

