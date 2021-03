IEP: Verónika Mendoza se impone ante Keiko Fujimori en posible segunda vuelta

La candidata a la silla presidencial por parte de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, se impone a Keiko Fujimori de Fuerza Popular en una eventual segunda vuelta, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada para La República.

Mendoza sería presidenta del Perú con el 39.5% de los votos, mientras que Fujimori obtendría solo el 22% . Sin embargo, 31.6% del electorado no apoyaría a ninguna de las dos candidatas, o no ha decidido su voto, o prefiere no emitir opinión. Además, un 6.9% viciaría su voto, lo entregaría en blanco o no iría a votar.

La aspirante a la presidencia nacida en Cusco cuenta con un gran apoyo de la población joven en comparación a la lideresa del partido naranja. Entre las personas cuyas edades oscilan entre 18 a 24 años, Mendoza obtendría un 57.6% de votos frente al 18.3% de Fujimori Higuchi . Situación parecida entre los electores de 25 a 39 años: la candidata de Juntos por el Péru logra un 43.3% contra el 22.8% de su rival.

En el ámbito de Perú urbano y en el Perú rural, Mendoza supera el 40% de los votos, mientras que Fujimori en el primer indicador llega a un 16.5% y en el segundo apenas obtiene 21%.

La situación es diferente en Lima Metropolitana en donde los indicadores muestran un escenario más reñido, pero favorable para Juntos por el Perú. Mendoza saca un 32.4% y Fujimori un 29.6%.

Un dato que también llama la atención es que un 32.4% de mujeres no votaría por ninguno de los candidatos, además de un 1.7% que no sabe o no opina.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.