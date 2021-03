IEP: estos son todos los posibles escenarios ante una segunda vuelta

A menos de un mes de las Elecciones Generales 2021, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela todos los posibles escenarios de una posible segunda vuelta entre los cinco candidatos presidenciales que lideran la intención de voto.

Se realizó una combinación entre cada uno de los candidatos que contaron con mayor respaldo en el sondeo de febrero: Yonhy Lescano, Verónika Mendoza, George Forsyth, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga

Yonhy Lescano gana a todos

El candidato de Acción Popular supera a todos sus contendores políticos por casi el doble, esto va en relación a su incremento en la intención de voto al 13,9%, según la encuesta publicada el último sábado. Sin embargo, en todos los escenarios se registra que más del 20% de encuestados respondieron que no votarían por ninguno, o no sabe, no opina.

Lescano en el versus con Rafael López Aliaga, obtiene un 44,9%, mientras que el presidente de Renovación Popular in 22,8%. El acciopopulista también le saca ventaja en el ámbito de Perú urbano con el 46,2% y en el Perú rural con 45,6% de los votos, mientras que el empresario en el primer indicador llega a un 21,4% y en el segundo apenas obtiene 12,9%.

En Lima Metropolitana la contienda es más reñida, aunque con ventaja para el representante de Acción Popular al obtener 42,8% y López Aliaga un 30,7%. Además, entre los consultado de 18 a 24 años, Lescano obtendría un 52% de votos frente al 25,4% de López Aliaga.

Rafael López Aliaga versus Yonhy Lescano

López Aliaga pierde con casi todos, excepto con Keiko Fujimori

Por otro lado, el postulante de Renovación Popular Rafael López Aliaga, y quien se mantiene en segundo lugar en la última encuesta del IEP, pierde en una posible vuelta con Yonhy Lescano, Verónika Mendoza y George Forsyth.

Con Keiko Fujimori, el escenario cambia. El empresario de los trenes a Machu Picchu obtiene un 40,8% de respaldo, en segundo lugar están los ciudadanos que deciden no elegir a ninguno de los dos con un 33,9%, y luego la lideresa de Fuerza Popular con solo un 19,1%.

Esta diferencia se acentúa en el nivel socioeconómico A/B en el que un rotundo 51,2% decide apoyar a López Aliaga, y solo un 10,1% a Keiko Fujimori. En la macrozona del norte, donde usualmente se apoya al fujimorismo, el candidato alcanza un 39,2%, y la aspirante un 23,3%.

Por otro lado, en una eventual segunda vuelta con George Forsyth se concluye un empate técnico. El empresario tiene un 32,3%, mientras que el ex alcalde de La Victoria un 32,0%. En un porcentaje cercano están quienes no prefiere a ninguno: 31,4%.

Además, el candidato de Victoria Nacional tiene más apoyo de las mujeres y López Aliaga de los hombres con cantidades casi similares. Resalta que un 37,6% del sector socioeconómico D/E, la mayoría, prefiere no votar por ellos.

Keiko Fujimori pierde frente a todos sus oponentes

Según la fotografía del momento, la lideresa de Fuerza Popular no ganaría a ninguno de sus contendores políticos en una eventual segunda vuelta . Esto iría en relación a su reducción de puntos porcentuales de respaldo, de acuerdo al último sondeo.

El caso más notorio es contra Yonhy Lescano, quien le gana con más del doble: una diferencia de 32,6 puntos porcentuales. El postulante del partido de la lampa obtuvo 53,3%, mientras que Keiko Fujimori solo un 20,7%.

Desglosando este escenario, un 64,3% de jóvenes de 18 a 24 años apoyan al candidato, mientras que a la hija de Alberto Fujimori solo un 19,0%. Además, el acciopopulista continúa con su contundente apoyo en la macrozona del sur con un 61,8%, y Keiko Fujimori obtuvo solo un 8,6%.

También es derrotada con Verónika Mendoza al tener solo un 22,0% de apoyo, y su oponente un 39,5%. En este caso además su apoyo es superado por el 31,6% de quienes no las prefiere a ninguna. Se muestra un significativo respaldo a la candidata de Juntos por el Perú en la macrozona del sur con un 48,8%, mientras que Fujimori Higuchi obtiene solo un 9,0%.

Verónika Mendoza empata con George Forsyht

La candidata de Juntos por el Perú gana a Keiko Fujimori y a Rafael López Aliaga, pierde con Yonhy Lescano y alcanza un empate técnico con George Forsyth. La aspirante de izquierda ha sido quien tuvo la mayor reducción de respaldo en intención de voto, según la encuesta publicada el último sábado.

Con este último escenario, la también excongresista alcanza un 32,5%, mientras que el postulante de Victoria Nacional un 31,5%. Les siguen un 30,7% de quienes no elige a ninguno de los dos. Además, el blanco o viciado llega a 5,3%. De este último grupo, respecto al sector etario, las personas de 40 años llegan a un 33,3%.

En Lima Metropolitana George Forsyth saca ventaja con un 39,4% y Verónika Mendoza un 23,2%. Un diferencia marcada se ve en el nivel socioeconómico, en el que el exburgomaestre obtiene el 43,4% de apoyo del sector A/B, y la exlegisladora un 38,4% del D/R.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.