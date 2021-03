López Aliaga: Hemos pedido a Neldy Mendoza que ponga su cargo a disposición

El candidato a la presidencia de la República por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció que la postulante a la vicepresidencia Neldy Mendoza no vas más en su plancha y que le ha pedido que ponga su cargo a disposición debido a los reiterados comentarios machistas que hizo sobre la violencia contra la mujer.

Durante una entrevista en Willax TV, López Aliaga reveló que mediante Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y el Comité Político de su organización ha solicitado el retiro de Mendoza de su formula presidencial.

“ Le he pedido que se retire de la campaña, que ponga su cargo a disposición del CEN del partido por este tipo de declaraciones y otras . (…) No tenía información de este tipo, no es normal esta declaración”, indicó.

“No voy con ella a la vicepresidencia. Ya le dije ‘hasta acá nomas’. Dijo que lo va a pensar”, añadió el aspirante al sillón presidencial por parte de Renovación Popular.

Del mismo modo, aclaró que va a informar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que Neldy Mendoza ya no está más en la plancha presidencial que encabeza y tampoco en el partido político.

En esa línea, explicó que el único candidato a la vicepresidencia que lo acompañaría para las elecciones generales del 11 de abril sería Jorge Montoya.

Pese a que Rafael López Aliaga ha asegurado que la candidata queda fuera de su plancha y del partido, el JNE fijó como fecha límite el 10 de febrero pasado para que un postulante se retire o sea retirado de su candidatura por el partido .

Discurso de Mendoza

En las últimas semanas se han vuelto tendencia una serie de videos en donde Neldy Mendoza dicta charlas en las que culpabiliza a la mujer por la violencia que se genera en su contra.

“Muchos de los indicadores sociales que nos hablan hasta de la muerte de la mujer tienen una historia detrás, donde probablemente nosotras no hemos aprendido a relacionarnos con las demás personas y quizás hemos favorecido a que salga lo peor de esa persona ”, señala en uno de sus discursos.

Además, se refirió a los anticipativos y se mencionó que el “89% de violencia familiar se da en mujeres que consumen anticonceptivos, comprobado”.

