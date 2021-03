Vega a López Aliaga: “Yo no debo millones como parásito social al país”

Los candidatos presidenciales José Vega y Rafael López Aliaga se dieron puyazos en la noche de este miércoles durante el Foro Anticorrupción de la Contraloría General de la República del Perú, luego de que el primero recordara la deuda coactiva de 28,4 millones de soles que su oponente tiene con la Sunat.

En primera instancia, el aspirante al máximo cargo público por Unión por el Perú (UPP) aludió directamente al representante de Renovación Popular para manifestar que su accionar es una forma de robo al país.

“Se le acusa a un candidato, el cual está con nosotros, el señor López Aliaga, que debería 28 millones de soles y habría estado buscando la prescripción. Eso también es inmoral. Eso es una forma de robo al país”, afirmó.

En respuesta, el candidato de Renovación Popular, dueño de PerúRail, una de las compañías que manejan los trenes a Machu Picchu, dijo conocer mucho tiempo a José Vega, quien, agregó López Aliaga, cobra por alquilar sus agrupaciones políticas.

“Lamento que en un foro de este tipo un señor Vega, que en mi opinión es un parásito de la política que alquila sus partidos a muchas gentes y cobra por ello, me acuse a mí. Este parásito que tienen al frente lo conozco hace mucho tiempo ”, refutó.

Ante eso, el aspirante a la presidencia por UPP mostró su malestar y le regresó el mismo calificativo que Rafael López Aliaga le dio. El moderador del debate tuvo que interrrumpir para evitar más agresiones verbales.

“ Yo no estoy con Orellana. Yo no debo millones como parásito social al país. Yo no busco la tinterillada, ni busco matones para tirar piedras ”, señaló Vega refiriéndose al plantón que lideró López Aliaga en las afueras de la sede central del Jurado Nacional de Elecciones.

El también presidente de Renovación Popular acotó que prepara una demanda que alcanza al candidato de UPP. “Tengo a mis abogados trabajando por difamación agravada donde usted va a estar incluido. Prepárese, porque yo sí no voy a aguantar majaderías a nadie”, mencionó.

Por su parte, José Vega señaló que López Aliaga se benefició con el Gobierno del exdictador Alberto Fujimori: “Este señor, que yo no conozco, es un depredador. Esta es una persona que se ha aprovechado del fujimorismo, porque ha sido socio de Fujimori”.

