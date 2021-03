Otros candidatos rechazan intento golpista y sabotaje a la vacunación contra la COVID-19

Diversos candidatos presidenciales rechazaron el ataque al Gobierno, en el que se utilizó una denuncia amañada sobre la vacuna de Sinopharm y hasta apuntó a una destitución del presidente Francisco Sagasti. Con matices, cuestionaron a su rival Rafael López Aliaga, al canal Willax y al biólogo fujimorista Ernesto Bustamante.

El primero en manifestarse fue Julio Guzmán: “Estamos ante un segundo intento de golpe de Estado. Están involucrados un canal, Willax; un candidato al Congreso por Fuerza Popular, Ernesto Bustamante; y uno a la presidencia, López Aliaga. Es un complot. Willax y Bustamante deben ser denunciados por atentar contra la salud pública en el proceso delicado de la vacunación, y López Aliaga por sedición ”, dijo el sábado.

Verónika Mendoza tuiteó: “Son tan miserables que no les importa mentir y desinformar sobre la vacuna -la única esperanza que tenemos para acabar con la pandemia- para hacer sus negociazos, para generar caos y poner a su gente en el poder por encima de la voluntad del pueblo. No se saldrán con la suya”.

En la noche, Ollanta Humala difundió un video en el que dice: “Cualquier acto de sabotaje y conspiración al proceso de vacunación (...) debe ser rechazado rotundamente (...). Alzamos nuestra voz de protesta contra este psicosocial”. Luego tuiteó: “Boicotear el plan de vacunación, para desestabilizar al Gobierno, es propio de golpistas que aún permanecen desde los 90 en el espectro político”.

Poco después, Hernando de Soto tuiteó un mensaje contra una “extrema derecha golpista” e instaba a López Aliaga: “Rectifícate”. Ayer por la noche, De Soto comentó que Rafael López Aliaga debería retirarse de estas elecciones .

Viraje. De Soto deslindó de quien un día antes apoyó. Foto: John Reyes/La República

Ya el domingo, Keiko Fujimori difundió un mensaje en video: “Fuerza Popular, nuestra bancada, nuestros candidatos y yo como candidata presidencial no vamos a apoyar ninguna iniciativa que busque algún tipo de censura o vacancia del presidente de la República”, adujo.

“Espero que los cuestionamientos a la vacuna Sinopharm sean esclarecidos de manera técnica y científica sin ningún tipo de sesgo político. Hago un llamado a todos los candidatos presidenciales para que actuemos con seriedad y mucha responsabilidad”, añadió luego.

Humala la criticó: “Después de conspirar contra la democracia e incendiar la pradera, viene con un balde con agua ”.

Reacción. Keiko marcó distancia de su candidato Bustamante. Foto: Jorge Cerdán / La República

George Forsyth alegó que la vacunación no debe parar y cuestionó lo hecho por Willax.

“Debe continuar la vacunación. Es bastante irresponsable que un medio comunicación haya sacado un resultado preliminar, sin haber concluido los estudios, que seguramente está generando muchas dudas. ¿Qué es lo importante? Que el Estado de forma inmediata salga a aclarar y que se concluya el estudio. Incluso deben venir, creemos, profesionales de diferentes laboratorios del exterior para que también comprueben que se realice la prueba como corresponde”, afirmó en Canal N.

Yonhy Lescano se sumó al rechazo: “No se puede estar creando crisis política, menos un mes antes de las elecciones, cuando han comenzado a vacunar y la gente se está muriendo. Esto parece que ha sido una especie de sabotaje al Perú. Algunas personas están demostrando que no tienen ningún límite para conseguir sus objetivos. El pueblo se tiene que unir para rechazar este tipo de manipulaciones”, dijo a La República.

Considera que López Aliaga busca afectar su candidatura presidencial al plantear darle el Gobierno a Otto Guibovich.

De este modo, los postulantes al Gobierno marcan posición en este polémico caso.

Respuesta. Desde Andahuaylas, Humala retrucó a Keiko. Foto: Nazario Retamozo/La República

Guibovich: “No existen golpes por votos”

Dos días después de que Rafael López Aliaga instara al Congreso a sustituir a Francisco Sagasti por el legislador Otto Guibovich, recién se pronunció este parlamentario.

“Mis objetivos están centrados en la legislación, representación y fundamentalmente en la fiscalización, no en temas como los sugeridos por el candidato presidencial. No he tratado con alguien tema semejante”, adujo. Empero, añadió: “No existen golpes de Estado por votos”.

