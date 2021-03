Yonhy Lescano: “Los neoliberales son los que dijeron que el BCR debe regular el crédito bancario”

El viernes en la tarde, desde Tingo María, el candidato presidencial por Acción Popular, Yonhy Lescano, respondió a La República sobre sus propuestas. Señala que combatirá a los monopolios y oligopolios, y que regulará las tasas de interés del sistema financiero.

Usted defiende una agenda más progresista en lo económico, algunos dirían con pinceladas populistas, que lo acercan más a la izquierda. Y a la vez es mucho más conservador en ciertos temas sociales, como derechos de minorías. ¿Está de acuerdo en si lo defino como una mezcla de izquierdista y conservador?

No, soy un político coherente con la doctrina de mi partido, con la conquista del Perú por los peruanos. Sigo los lineamientos de Acción Popular (AP). Ni a la izquierda ni a la derecha: adelante. Y como soy profesor universitario y abogado, me ubico en algunos temas legales y trato de fundamentarlos jurídicamente. No soy una “mezcla de”. He hecho una cruzada política sin recibir dinero de nadie, ni de empresas.

Usted ha manifestado de manera permanente preocupación por lo que denomina monopolios y oligopolios. Ha hablado de los casos de los bancos, de las farmacias, de las AFP. Si fuera presidente, ¿qué decisión tomaría sobre estos sectores?

Aprobaría una buena ley antimonopolios. El retraso de aprobarla ha dado como consecuencia que se monopolice la venta de medicinas, lo cual ha originado que se vendan muy caras. Es una necesidad, para que los productos lleguen a precios razonables a manos de los peruanos. En el caso de los bancos, tenemos que hacer cumplir el artículo 84 de la Constitución: el Banco Central de Reserva (BCR) debe regular el crédito financiero. Tenemos, Enrique, tasas usureras, a todas luces. Y no se reconsideran por el mismo funcionamiento de los bancos, que no toman iniciativas para cobrar intereses más razonables.

Expertos dicen que al controlar las tasas de interés el efecto sería negativo porque los bancos dejarían fuera de juego a quienes presentan un mayor nivel de riesgo. ¿Qué responde?

Creo que es una teoría muy forzada. No creo que sea así, que por cobrar menos pongo en riesgo a los clientes. Eso no digiere con nada. Igual dijeron lo mismo con lo de las AFP, que si salía tal ley el sistema iba a desaparecer. Mentira. El artículo 84 es de una Constitución neoliberal, fujimorista. ¿Y no se dieron cuenta de que iba a perjudicar supuestamente a los bancos? Los neoliberales son los que dijeron que el BCR debe regular el crédito bancario. ¿Por qué? Porque no le hace daño al funcionamiento de los bancos. Es una Constitución, reitero y ratifico, neoliberal. Es una teoría absolutamente abstracta que no tiene mucha coherencia.

¿Mantendría a Julio Velarde al frente del BCR? ¿Cree que él estaría de acuerdo con la regulación de las tasas que usted propone?

Sí él nos ayuda con su experiencia a cumplir con el artículo 84 y a velar para que el sistema financiero y bancario funcione con más justicia para los peruanos, sobre todo en los costos de los servicios, yo lo mantendría. ¿Para qué lo voy a botar? Si es una persona que va a ayudar a mejorar el servicio a favor de millones.

¿Y si no estuviera de acuerdo con su propuesta?

Ah no, si Julio Velarde no estuviera de acuerdo, lo tendría que cambiar, pues. Lógico. El presidente tiene que contar con funcionarios que le ayuden a gobernar bien, a hacer los cambios fundamentales que el Perú requiere.

¿El Banco de la Nación (BN) debe ser competencia de los bancos comerciales?

Dicen: “no controlemos precios”. Y uno no controla precios cuando le pide al BCR que regule el crédito bancario, como lo dice la ley. Los gremios bancarios dicen: “no señor, es competencia, déjennos con la competencia”. Bueno, entonces yo le daría facultades al BN para que haga todas las operaciones como un banco comercial. ¡Se acabó! Daría los mismos créditos que da el BCP, el Continental. Eso es competencia. No estaría haciendo nada irregular.

Competencia. Un gobierno de Lescano le daría al Banco de la Nación las facultades que tienen los bancos comerciales. Foto: Luis Jiménez/La República

No he dicho que sea irregular. ¿Pero no sería mejor atraer a otras firmas bancarias para que la competencia sea más amplia?

Eso no ha resultado, Enrique. Han venido otros bancos y se han alineado a esto que parece una concertación de precios, con tasas de interés prohibitivas.

¿Y en el caso de las farmacias qué haría?

Yo convocaría a los empresarios y les diría: “los precios están muy altos, ¿cómo podemos resolver el problema? Yo, si el pueblo me elige, voy a ser un presidente dialogante con todos los sectores. Es indispensable el diálogo con la clase empresarial. Tendría que decirles, “señores, acá hay un monopolio y están vendiendo muy caras las medicinas”.

¿Y si los dueños de las cadenas responden que es un negocio privado y que no tienen por qué acceder a ese tipo de solicitudes?

Bueno, como le digo, tendría que instalar un organismo regulador para las medicinas. Sin medicinas uno no puede vivir.

No aplicaría un impuesto a las grandes fortunas, ¿cierto?

No. Sería una locura. Se que todos están pasando dificultades. Lo que sí hay que pedir es que se cumpla con el pago de los actuales impuestos. Eso es suficiente. Más bien, hay que reactivar la economía con más inversión.

¿Y a cuánto buscaría ampliar la presión tributaria?

Unos cuatro puntos más. Que pase este cataclismo de la pandemia para ver qué mecanismos usamos para aumentarla. Es difícil aumentarla en estos momentos.

¿No tiene una idea clara de cómo aumentar la presión tributaria?

Como le digo, hay que hacer pagar los impuestos establecidos en ley. Por lo tanto, hay que evitar las exoneraciones tributarias.

¿De universidades y agroexportadoras?

De agroexportadoras no creo porque eso recién se ha aprobado. No soy loco para dejar sin efecto una ley recién aprobada. El caso de las universidades sí lo revisaría. Hay universidades que usan plata para hacer política. Eso, ni hablar. Eso hay que corregirlo. Y habría que replantear algunas devoluciones que se hace a ciertas mineras. Se les puede devolver una parte, pero no puedes tener recaudación negativa.

¿Se debe tener un solo sistema pensionario?

Mantendría a la ONP y a las AFP, para que haya competencia. En la ONP hay que reajustar la pensión hasta alcanzar un sueldo mínimo vital, poco a poco. Y en el caso de las AFP, hay que mantener las leyes y que cuando haya pérdidas en los fondos de los afiliados, estas sean compartidas con los empresarios. Cuando hay pérdidas, los trabajadores pierden y los empresarios ganan, a pesar de que administran nuestro dinero. Sí, mejoraría ambos sistemas. Y al mismo, se necesita una pensión mínima para todos los viejitos al cumplir los 65 años.

¿Han hecho en AP alguna proyección de cuánto costaría todo lo que ustedes proponen en materia económica?

Eh, la proyección la tengo que compatibilizar para hacer una proyección con los presupuestos que debe tener el Estado. Yo no sé con cuánto dinero nos dejarán, porque parece que el Perú se ha endeudado terriblemente. No sé con qué plata vamos a contar para ver cómo voy a invertir en pensiones, agricultura, carreteras, qué se yo.

Agradezco su sinceridad. ¿Y no es un poco raro estar ofreciendo tantas cosas sin saber con cuánto dinero se va a contar?

No, porque si tengo que hacer algún cálculo, tengo que saber con cuánta plata nos van a dejar. Si soy elegido voy a hacer una revisión del presupuesto: cuánto tengo, cuánto debo, y de ahí haré las prioridades para no estar patinando porque, en estos momentos, dar alguna cifra sería muy aventurado.

No da una cifra, pero sí ofrece cosas. A lo que voy es que si usted es electo quizás se termine dando cuenta de que mucho de lo que propuso no es viable económicamente.

Bueno, tendré que explicarle al pueblo. Pero ya dije cuáles son mis prioridades: educación, salud, agricultura y tecnología. Y en esos ramos tengo que invertir.

La Universidad del Pacífico presentó un informe sobre los planes de gobierno de todos los partidos y el nivel en que estos se relacionan con los objetivos de desarrollo sostenible. El peor evaluado es el de AP. ¿Qué ocurrió?

Bueno, hay puntos de vista, ¿no? Cuando estaba en el Congreso me decían que mis iniciativas no servían para nada, pero se aprobaba una ley y era buena. Son puntos de vista. Ese informe responderá a un punto de vista, pero no es la verdad, ¿no es cierto? A nosotros la ley, Enrique, nos obliga a presentar un resumen, lineamientos del plan de gobierno, no es la versión completa. Habrá discrepancias, pero no pueden decir que esto está mal. ¿Por qué? ¿Son la última palabra? No me parece.

En ese mismo estudio, hay tablas sobre la presencia de palabras clave en los planes de gobierno. En el caso de AP, no aparecen “género”, “racismo”, “economía circular”, “biodiversidad”, “deporte”, “Amazonía”, “comunidades indígenas”, “afroperuanos”, “conflictos sociales”, “LGTB”, “identidad de género”. ¿Qué responde?

Bueno, no por dejar de utilizar ciertas palabras quiere decir que el plan de gobierno es malo.

No he dicho eso.

Yo soy autor de la ley de consulta previa, y la universidad no ha dicho nada. Qué barbaridad, no han revisado las leyes. Qué raro, ¿no? Hay que hacer informes completos. Son puntos de vista muy sesgados. Que no haya la palabra “género” no significa que dejemos de respetar a las personas. Yo he sido uno de los que más ha luchado por la gente, he sido miembro de la Comisión de Trabajo por 19 años. A hombres, mujeres y a quienes tienen otra opción los hemos defendido a capa y espada. He dicho que vamos a aprobar leyes a favor de las personas que tienen otras opciones sexuales. Me parece un análisis muy superficial. ¡Por Dios Santo! A los extremos que estamos llegando.

¿Qué proyecto que trabajó siendo congresista y no pudo aprobar impulsaría de ser presidente?

Podría presentar por ejemplo la ley antimonopolio.

¿El que prohíbe la difusión de pornografía en Internet? ¿También?

Mire, ese... es una buena propuesta, porque en estos aparatitos (enseña su celular), usted aprieta un botoncito y salen miles de páginas pornográficas. Y estos aparatitos los tienen los niños en sus manos. Si usted lo deja así, le está dando, por decir, no muy buena información al niño. Le está haciendo quemar etapas. El que quiera pornografía, que la pida. Yo soy mayor de edad, quiero mi pornografía, pido que pongan mi página pornográfica. Pero esa información no debe estar libremente acá (enseña de nuevo su celular). Yo podría presentar también eso. Es una buena iniciativa.

¿Qué nivel de confianza tiene usted sobre quienes postulan al Congreso con AP? Se lo digo porque, como sabe, de acuerdo con informaciones periodísticas, hay un grupo de candidatos de su partido con sentencias. ¿Qué ocurre si salen electos? ¿No han sido poco cuidadosos?

No, creo que ha sido una situación de tiempo. Hemos pasado de la elección de enero de 2020, a la elección de abril y a la candidatura presidenciales. Muy difícil, pues, que se filtre a no sé cuántos precandidatos. Hemos tenido unos tres mil…

De acuerdo, pero se les han pasado varios casos. El colador ha estado…

Sí, sí, sí, pero no los elegimos a dedo. Los ha elegido la militancia. No podemos desconocer esas votaciones. No podemos hacer mucho ahí.

Los militantes eligen a partir de lo que les ofrecen. Pudieron haber seleccionado mejor ese menú.

Por eso le digo, ¿cómo revisamos tres mil currículums? Muy difícil. No tenemos recursos, no tenemos dirigencia elegida. Se han pasado, pero ahí está el pueblo peruano para decidir. Quisiéramos que nadie tuviera antecedentes judiciales, o juicios, pero la realidad es esa.

¿Y si alguien con una sentencia llega al Congreso?

Bueno, yo le tendría que decir que tiene que actuar bien porque si no tomaré medidas. Incluso dentro de mi partido yo mismo he deslindado claramente en algunos casos.

¿Merino de Lama tendría lugar en un eventual gobierno suyo?

Nada. Mucha soberbia, pedantería, equivocación, sin reconocer errores. ¿Cómo voy a convocar a personas así? Incluso habiendo sido yo parlamentario y él presidente del Congreso, ha debido decirme “oiga correligionario, le haremos esta consulta, usted que tiene tanta experiencia”. Nunca me convocó el señor. Nunca. A otros sí, bueno pues. Yo no lo voy a convocar, no por eso que le he dicho sino porque discrepamos en nuestro trabajo político.

Sobre Merino. "¿Cómo voy a convocar a personas así?". Foto: Jorge Cerdán/La República

¿Y a Víctor Andrés García Belaunde?

Tampoco. Tenemos discrepancias. Saludamos, hablamos, pero discrepamos. Él mismo en una entrevista -no la he leído- dicen que ha marcado distancia.

¿Y a Raúl Diez Canseco?

Tampoco.

Una curiosidad. ¿Ha sentido alguna vez que lo miraron por debajo del hombro? ¿Sus colegas, quizás dirigentes de su propio partido? No sé por qué tengo esa idea.

Sí, sí. Los provincianos sentimos siempre eso. O sea, se creen dueños de la política, se creen dueños del Perú algunos. Claro que sí. Pero yo decía: voy a seguir trabajando. Y les hemos ganado en las elecciones internas, los hemos vencido, como para que vayan meditando un poco mejor de que ellos no son dueños de nada.

Como la canción.

Sí, pues.

Vitocho. Tampoco sería convocado a un gobierno de AP. Foto: John Reyes/La República

Usted sostiene en que fue difamado por el asunto de los chats. Y ha dicho que demandará a la periodista María del Pilar Rivera, que fue quien lo denunció. ¿No es una represalia?

Enrique, es el honor de las personas. Esta señora ha hecho sufrir mucho a mi familia porque ha utilizado documentos falsos, sabiendo que no había ninguna agresión contra ella, nunca le hice daño. Al contrario, la escuchaba con mucho respeto. Y me hizo tremenda denuncia que nos ha hecho pasar momentos muy difíciles. Si hubiese visto capacidad de rectificación… yo no tengo resentimientos, pero la señora sigue atacando, difamando.

¿Nunca escribió las frases “¿cómo va esa delantera?” y “¿ya en la camita?”?

Los peritajes lo han demostrado.

Esos peritajes…

Oficiales.

¿Fueron pagados por usted?

No, pues. Uno, es del Ministerio Público. Y el otro es un perito internacional, miembro de una Corte de Apelaciones de Chile. No es un privado.

¿Esas frases no las escribió usted?

Yo no las he escrito.

¿La denuncia le costó problemas en su vida familiar?

Hizo sufrir mucho a mi familia. Mi esposa ha sido mi abogada.

Ha defendido en muchas oportunidades su posición sobre el aborto. No está de acuerdo con él ni siquiera en los casos de violación, en los que las mujeres tendrían que estar obligadas a llevar en su vientre a un hijo que ha sido producto de un crimen. Lo real es que las mujeres abortan, sin embargo, al no estar permitido, solo quienes tienen dinero pueden hacerlo en condiciones de salubridad. Las mujeres pobres, humildes, son las que deben exponer sus vidas. ¿No es cerrar los ojos a la realidad el mantener estas diferencias, inequidades? ¿No estamos frente a un asunto de salud pública?

No, no, no, no. Usted me da la razón, pues. Las mujeres pobres, de escasos recursos, cuando sepan que el Estado está ahí para ayudarlas, van a ir rápido para que las protejan, para que las asistan, de manera médica y psicológica. Y si no quieren esa guagua, el Estado se las recoge. Ya no van a ir a matar a un inocente de manera clandestina. Usted mismo me está dando la razón…

No. No se la estoy dando.

¿Esa gente por qué va a los abortos clandestinos? Porque no hay quién los ayude. Ahora el Estado las va a ayudar.

¿Usted cree que es por eso? ¿No cree que es porque debe ser realmente traumático llevar en un vientre el producto de un acto criminal, como una violación, por ejemplo?

Bueno, eh, hay que sancionar al corrupto y al violador, al agresor infame. A ese hay que sancionarlo. ¿Usted cree que está bien condenar a muerte a una criatura que nada tiene que ver en el asunto? Es un ser humano. ¿Cómo yo autorizo matar a un ser humano inocente por la culpa de un degenerado a quién, sí, se le debe poner una buena pena? Yo soy profesor universitario, yo soy profesor de derecho de las personas, y me cuesta matar a un inocente bajo esos argumentos que usted me da. Eso no tiene sentido. Es un ser humano que está en formación. Así sea de dos semanas o tres semanas. ¿Cómo a un ser humano lo aniquilas por la culpa de un degenerado?

Debo entender, entonces, que si una mujer cercana a usted atravesara un trauma como el de una violación, le diría “tienes que dar a luz”.

Tengo que ser coherente. Y tenga la plena seguridad de que esa mujer al final va a darse cuenta de que ha salvado una vida y se va a sentir más tranquila psicológicamente.

¿A una familiar muy cercana le diría lo mismo?

Sí, lo diría: no hay que matar a esa criatura.

En su plan de gobierno dice: “siendo la violación de niños y mujeres delitos graves se implementará como pena accesoria a la cárcel la castración química, la misma que en otros países ha conseguido reducir el número de violaciones”. ¿En qué países?

Dinamarca, si no me equivoco. En varios países europeos…

Si no se equivoca.

No me acuerdo en estos momentos, pero han sido varios países que tienen castración química. Les ponen una inyección y anulan las capacidades y funciones sexuales y ha reducido un poco el nivel de violaciones. El Perú es un país machista, ¿no? Por lo menos en eso vamos a coincidir. Si les dices “castración química” y se les para hasta los pelos.

Se lo pregunto porque hay estudios -diversos- que dicen que la castración química no funciona.

Sí funciona. Ni siquiera la hemos puesto en práctica, pues.

Pero usted no se acuerda en qué países…

Enrique, si no ha resultado ni la pena de cadena perpetua para la violación de niños. Ensayemos otra propuesta.

¿Está a favor de la distribución de la píldora del día siguiente?

Yo creo que sí. Yo creo que bloquea la fecundación y me parece que se puede ser flexible en ese tema.

¿Cree o está seguro?

Puede continuar como política de Estado.

¿Al gobierno de quién quisiera que se pareciera el suyo?

Yo, digamos, centrándome en el Perú tomaría mucho de mi jefe fundador, el presidente Belaunde. De Mujica también, me gusta el gobierno de él. Mujica me parece un buen presidente, muy inteligente. O Merkel, una mujer austera, tajante, inteligente, sin privilegios.

Son buenos ejemplos Mujica y Merkel. Ahora, Mujica tiene posiciones muchísimo más progresistas que las suyas. No los veo tan parecidos.

Bueno, pero me gusta. Usted me ha preguntado qué me gusta, y le he respondido.

¿Es Rafael López Aliaga una opción de extrema derecha?

No sé si los de extrema derecha dicen tantas torpezas acerca de las personas, como que se tire de un edificio el que quiera suicidarse. ¡Me parece terrible eso! O como lo que dijo su candidata a vicepresidenta, que las mujeres que quieren ser profesionales y se van a estudiar son terroristas, ¿no? Algo así. Me parece terrible, eso es una locura. No sé si es de la extrema derecha o de la extrema torpeza. No tengo cómo calificar eso. O que el señor esté hablando de honestidad, cuando debe tanto dinero a la SUNAT, o pone mentiras en Twitter difamando a la gente. Me da la impresión de que es una persona que ha aparecido en un momento, en un instante, y quiere ser un aventurero. Como tiene mucha plata quiere ver cómo le resulta, con cosas que no tienen sentido y representan una falta de respeto a los seres humanos.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.