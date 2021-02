Acción Popular lidera intención de voto en elecciones congresales, según IEP

De acuerdo con los datos del instituto de Estudios Peruanos (IEP), Acción Popular aparece como líder en las encuestas para el Congreso con miras a las próximas Elecciones Generales de abril de 2021, con un 12,5% de aceptación por parte del electorado.

Acción Popular pasó del tercer al primer puesto tras aumentar 9,2 puntos porcentuales. Le siguen Somos Perú (9,5%), el Partido Morado (8,4%) y el Frepap (8,3%).

El partido de la lampa cuenta con una intención de voto del 10,1% en Lima Metropolitana, mientras que en Perú urbano y Perú rural asciende a 13% y 15,2%, respectivamente.

Lescano pide que no voten por candidatos de Acción Popular con sentencias

Yonhy Lescano, candidato presidencial de Acción Popular, hizo un llamado a la ciudadanía para que no voten en las próximas Elecciones Generales 2021 por los aspirantes al Congreso con sentencias a pesar que sean de su mismo partido.

El también exparlamentario indicó estar al tanto de los 22 postulantes de su agrupación que tienen antecedentes judiciales, pero resaltó que todos ellos fueron elegidos en los comicios internos.

“Efectivamente, (llamaría a no votar por ellos). Si tienen esos antecedentes, el pueblo que decida no votar por ellos, que no respalde esas votaciones. Más aún si son vecinos del lugar, deben saber qué clase de conductas tienen y si han hecho ayuda social o no”, declaró para el programa virtual Sálvese quien pueda.

En Acción Popular, el postulante al Congreso con el número 3 en Ancash, Vidal Blas, tiene una sentencia por hurto agravado. También se encuentra Edgar Cayotopa, número 1 por Lambayeque con una sentencia por delito contra el patrimonio. Mientras que Henrry Pintado (Cajamarca) y Jorge Pérez (Junín) tienen sentencias por omisión a la asistencia de alimentos.

