Guzmán sobre exclusión de Forsyth: Me pasó en el 2016 y sé lo que significa

Julio Guzmán se pronunció sobre la reciente exclusión de George Forsyth como candidato a la presidencia. Cabe señalar que esta decisión del Jurado Electoral Especial puede ser apelada ante el JNE, quien tendrá la determinación final acerca de la postulación del exalcalde de La Victoria.

“No me parece correcto. Yo he sido muy crítico del señor Forsyth en su falta de preparación, en varios temas, pero eso no justifica que deban excluirlo de la carrera electoral. Eso no está bien. A mí me pasó en el 2016 por un error administrativo y sé lo que eso significa” , dijo el líder del Partido Morado en diálogo con Panamericana TV.

Hace cinco años, el entonces candidato de Todos por el Perú quedó fuera de los comicios generales porque incumplió ciertos trámites administrativos y “vulneró grave e irreparablemente sus propias normas en la conformación de su fórmula presidencial”. En aquel momento, Guzmán ocupaba uno de los primeros puestos en la intención de voto.

Guzmán propone cambios en directiva del BCR

En otro momento, Guzmán Cáceres se refirió a algunos cambios que propondría si gana los comicios presidenciales. En el ámbito económico, resaltó la necesidad de impulsar modificaciones dentro del Banco Central de Reserva.

“Ya es momento de hacer cambios, los ciclos tienen un fin. Yo estoy convencido de que el señor Raúl Salazar como presidente del BCR haría una increíble labor”, comentó el político peruano.

Por otra parte, en tema de salud planteó la creación de un sistema único y público. “ Hay que priorizar la atención en las postas médicas y solo los casos complejos serían derivados a los hospitales. Hay que integrar el sistema para que todos los peruanos reciban el mismo servicio, pero con pagos diferenciados de acuerdo a su nivel socioeconómico”, puntualizó.

