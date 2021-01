“Las services deben ser eliminadas en todos los sectores, en todos los ministerios”

Dígame, ¿por qué desea convertirse en congresista?

Mi mayor sueño, de llegar al Congreso, es defender los derechos de todos los trabajadores, formales e informales, defender ese derecho humano al trabajo que se ha precarizado durante décadas.

¿Su agenda legislativa estaría solo enfocada en el tema laboral, entonces?

Es uno de los puntos clave, pero hay más.

¿Cómo cuáles?

Promover la industrialización del reciclaje, porque la basura es oro. Y apoyar a las ollas comunes, que han sido muy importantes durante la pandemia y ahora que se viene esta nueva cuarentena tienen que seguir en esa línea. Otro tema es la protección de los trabajadores ambulantes, que tienen que tener su ley.

¿Por qué dice que la basura es oro?

En otros países la basura es industrializada, reciclada, y genera empleo. Esa misma idea se podría realizar acá. La mayoría de las municipalidades recogen la basura y la llevan a un hueco inmenso y la entierran ahí. Pero no, si se industrializara estaríamos generando trabajo y, encima, protegeríamos a nuestro medio ambiente.

En lo laboral, que es acaso su principal preocupación, ¿qué quisiera conseguir en concreto?

La eliminación de la tercerización. Por ejemplo, los ministerios y la mayoría de las municipalidades suelen tercerizar a través los servicios de limpieza pública, a pesar de que es algo esencial para un municipio.

¿Y cuál sería la opción? ¿Qué los trabajadores tercerizados pasaran a las planillas de las municipalidades?

Claro. Yo formo parte del Sindicato de Trabajadoras de Limpieza Pública de Lima. La limpieza pública es un servicio esencial de las municipalidades que debe estar bajo la administración de las propias municipalidades. Pero los alcaldes pisotean a la propia ley orgánica y recurren a la tercerización.

¿Y que todos pasaran a planillas no elevaría los costos para las municipalidades? ¿Habría presupuesto suficiente para sostener esos sueldos?

Las municipalidades les pagan a una service de 3.000 a 4.000 soles por cada trabajador. Y la service a nosotros no nos da ni siquiera la mitad. ¿A dónde va el resto? Al bolsillo del empresario. ¿Cuál es la lógica de pagarle 4.000 soles a una service por cada trabajador y que el obrero solo reciba 930 soles de salario? Lo hacen para evadir responsabilidades hacia los trabajadores. Eso se tiene que eliminar. En los años anteriores muchas compañeras han fallecido en horario de trabajo, atropelladas. No sé si usted recuerda que otra compañera murió en el Jirón de la Unión en un tiroteo.

Lo recuerdo, por una bala perdida.

Exacto. ¿Y usted cree que la municipalidad dijo algo? Cuando fuimos a reclamar, nos dijo “no, ese es tema de la service, nosotros no tenemos nada que ver”. Se lavaron las manos.

¿Las services en general deben ser eliminadas? ¿O su propuesta solo atañe a los trabajadores de limpieza?

Las services deben ser eliminadas en todos los sectores , en todos los ministerios.

Hablemos de otros temas. ¿Qué piensa del derecho al aborto?

Es un tema amplio y necesita bastante debate. Le cuento, yo tengo muchas compañeras, amigas que han abortado. Las jóvenes de recursos económicos, de dinero, pueden ir a una clínica y atenderse, pero, ¿las que no tienen esas posibilidades, como ocurre en nuestros barrios, en nuestros asentamientos humanos? Esas mujeres, ¿a dónde van? Van a donde se pone en peligro sus vidas, y muchas han fallecido por esa causa. Es un tema que tendría que tenerse en cuenta en el debate, para protegerlas a ellas.

¿Apoyaría el aborto pensando en estos casos de mujeres sin recursos que ponen en peligro sus vidas?

Claro, sí.

¿Y qué piensa de la eutanasia? Hay un caso particular que ha puesto el tema en agenda.

Yo pienso que toda persona tiene derecho a decidir. Yo me pongo en el caso de esa persona (Ana Estrada). Si yo cuando voy a un centro de salud, por una infección estomacal, me dan cuatro ampollas, pastillas y pastillas y a la segunda inyección ya me siento adolorida. ¡Imagínese cómo se sentirá ella! La verdad, yo la apoyaría.

¿Y respaldaría el matrimonio igualitario?

Yo pienso que si dos personas se aman, entonces deberían tener los mismos derechos que cualquier otra pareja del país y del mundo.

¿Cómo empieza su interés por la política?

Fui invitada por Nuevo Perú y les pregunté antes a mis compañeras trabajadoras de limpieza. Conversamos. Les dije que era muy importante que participemos en política, en el Congreso, porque ahí se hacen las leyes, y desde ahí se puede defender a los trabajadores. Y me respondieron que me apoyarían. Es así como llego a postular el año pasado y ahora también, con más experiencia y más fuerza.

¿Cuántos años lleva como obrera de limpieza pública?

Más de 16 años.

¿Qué tan duro es ese trabajo?

Imagínese. Antes de la pandemia ya era difícil, bien duro, y ahora con la pandemia es peor. No solo estamos expuestas a los accidentes con vehículos y a los ataques de terceros. También estamos expuestas al contagio del virus. Es aún más peligroso en estas épocas el servicio de limpieza pública, Enrique.

¿Diría que el Perú es un país en el que las personas son tratadas de manera igual?

No, no, porque hay mucha desigualdad. Lastimosamente, nuestros gobiernos siempre han preferido a los que más tienen. Y tampoco hay igualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, hay mujeres que reciben menos dinero por hacer la misma labor que un hombre. Hay una diferencia .

¿Cómo financia su campaña?

Tengo un chanchito recaudador para que las personas colaboren. El mes pasado hice una rifa de canastas navideñas y estoy pensando en realizar otras. Mis compañeras y compañeros hacen también colectas.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.