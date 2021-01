César Acuña reincide en incumplimiento de medidas sanitarias durante campaña

El incumplimiento de las medidas sanitarias durante la campaña electoral, en plena pandemia de la COVID-19, se está convirtiendo en una mala práctica por parte del candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.

Días atrás, Acuña Peralta fue visto en la Plaza de Armas de Arequipa en un paseo junto a sus seguidores en el que solo respetó el distanciamiento social para la foto protocolar.

Incluso cuando presentó a su plancha presidencial en la Casa del Progreso, el pasado 3 de enero, contrató a cantantes y bailarinas. Fue todo un festín en el que participó junto a sus candidatos al Congreso, entre los que destacó la actriz Vanessa Terkes. Era evidente la mínima distancia social y por momentos no hubo uso de mascarillas.

Presentación de la plancha presidencial de APP el 3 de enero. Foto: captura Facebook/César Acuña

Ahora, este 19 de enero, la Policía Nacional del Perú intervino y desalojó un local partidario de APP en Piura, donde se encontraba César Acuña y los militantes de la agrupación política.

Los agentes sí cumplieron con las disposiciones estatales para evitar contagios de la COVID-19, por lo que actuaron de forma inmediata ante la aglomeración de personas. Ello implicó que se impidiera la conferencia de prensa del candidato, que estaba planeada como parte de sus actividades de campaña.

Policía desaloja a César Acuña de local partidario en Piura. Foto: captura/Piura TV

Partidos y candidatos que incumplen normas sanitarias deberían ser sancionados, indica especialista

El epidemiólogo y exdirector del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, Manuel Loayza, indicó a La República que las organizaciones políticas deben realizar sus campañas electorales bajo el cumplimiento de las normas sanitarias para evitar contagios del SARS-CoV-2.

“El ambiente de preferencia debe ser abierto. Si es cerrado, debe haber ventilación de ventanas o puertas para que haya circulación de aire. Lo segundo es el distanciamiento social, en sentido que estén guardando la distancia de un metro y medio que se les pide. Otro punto importante es usar la mascarilla permanentemente durante toda la reunión y eso es muchas veces lo que no hacen porque en las arengas se quitan las mascarillas. Si están en un espacio cerrado, no usan mascarillas y hay mucha gente: el riesgo se triplica ”, señaló.

En esa misma línea, comentó que lo más importante, según su criterio, es que los partidos controlen la cantidad de personas en sus concentraciones a fin de garantizar la seguridad sanitaria de los militantes y de los propios candidatos.

“ Si van a hacer alguna reunión, que manejen los aforos , porque parece que les gana el entusiasmo a los simpatizantes y hay riesgos de que podría darse que haya un asintomático o que tenga alguna variante del coronavirus, que es mucho más transmisible, y al final se vuelva una cadena de contagio”, sostuvo el especialista.

No obstante, manifestó que sería mejor que las autoridades suspendan todas las actividades de los postulantes a las elecciones de abril y que se implementen a través de plataformas digitales para evitar la aglomeración de seguidores.

“De preferencia, deberían suspenderse [los mítines o paseos de candidatos] y utilizar las formas informáticas en las cuales puedan también trabajar . Lamentablemente, por más que hagan campañas pequeñas, la gente se conglomera. Las personas se sacan la mascarilla para la foto, el baile, el abrazo y eso va a permitir que se contagie el candidato y la gente que está ahí”, precisó Loayza.

Para ello, refirió que tanto entidades electorales como ministerios deben establecer un procedimiento a seguir en el proceso en curso y fiscalizar que se dé el cumplimiento de las medidas, sobre todo, porque en el país no hay suficientes camas UCI en los hospitales para tratar a más personas infectadas con COVID-19.

“Lo que debe hacerse es un protocolo para el tema electoral e informar a los partidos sobre las condiciones que deben implementar. Si se les dicen ciertas reglas y no cumplen, inmediatamente deben ser sancionados porque en este tipo de actividades no solo contagian a uno, sino inicia una cadena de muchos casos en condiciones en un contexto donde no tenemos camas y estamos saturados”, acotó.

APP: “Realizamos conferencia de prensa con todas las medidas de seguridad”

Desde Alianza para el Progreso informaron que lo ocurrido en Piura, donde la Policía intervino un local partidario, no fue un incumplimiento de los protocolos sanitarios.

“En Piura realizamos una conferencia de prensa con todas las medidas de seguridad. Solo se convocó a medios de comunicación, hay testimonios de periodistas que validan esta información”, expresó la agrupación en sus redes sociales.

Además, indicaron que es competencia del Ministerio del Interior que se respeten las disposiciones de salud en el contexto de la pandemia, “sobre todo en las actividades de campaña”.

El partido, incluso, aseguró que el Gobierno de Francisco Sagasti está interfiriendo con las actividades proselitistas de César Acuña para, de ese modo, “favorecer” al candidato del Partido Morado.

“Es importante que el gobierno morado no interfiera en la campaña con el único afán de parar la caída de Julio Guzmán. Presidente Sagasti, respetamos que su candidato no realice actividades porque aparentemente no tiene nada qué decir, pero hay que jugar limpio”, se dijo.

