Candidatos incumplen medidas contra la COVID-19 pese a exhortaciones

Las campañas electorales de los candidatos a las elecciones 2021 iniciaron en los primeros días de enero en medio del incumplimiento a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener el avance de la COVID-19 ante una segunda ola de contagios.

Mal uso de la mascarilla, grandes aglomeraciones, saludos con contacto físico , entre otras acciones, han sido cuestionadas en la última semana a través de las redes sociales.

Asimismo, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, pidió a los aspirantes a la presidencia o el Congreso a que mantengan la distancia correspondiente durante sus actividades proselitistas.

Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, envió el pasado domingo un oficio a la titular del Minsa para que se implementen normas sanitarias específicas en la campaña electoral, a fin de evitar contagios por coronavirus.

Mientras se espera la respuesta de dicho ministerio, algunas agrupaciones han elaborado sus propios lineamientos, aunque estos mismos tampoco los están cumpliendo.

Somos Perú

La última visita de Martín Vizcarra y Daniel Salaverry a Arequipa fue criticada por no seguir ninguna de las medidas contra la COVID-19 que Somos Perú había ratificado.

El partido indicó las visitas a las regiones, para exponer propuestas e inter cambiar ideas con la ciudadanía, se harían en espacios amplios, abiertos y sin previas notificaciones para evitar la concentración de personas. Incluso, indicaron que respetarían los aforos autorizados.

No obstante, en su paso por el mercado San Camilo, se evidenció mucho desorden que contravenía las normas de bioseguridad.

Martín Vizcarra tomando jugo en el mercado San Camilo y rodeado de simpatizantes que no guardaron la distancia. Foto: captura / Facebook

Días antes, Vizcarra Cornejo reconoció que se suele perder el control durante sus actividades proselitistas.

“Tenemos que mejorar y, ante la situación, tenemos que pregonar con el ejemplo. Vamos a seguir recorriendo el país y le pedimos a los ciudadanos que nos ayuden ”, declaró el exmandatario durante una transmisión vía redes sociales.

Alianza para el Progreso

César Acuña, en su visita del 11 de enero a la región Cusco, infringió las medidas contra la COVID-19. Días antes, el empresario peruano hizo un llamado a los organismos electorales para que incorporen normas de seguridad y distanciamiento en el Pacto Ético Electoral.

El líder de APP sostuvo que él, su plancha presidencial y candidatos al Congreso estaban dispuestos a adecuarse y cumplir los protocolos vigentes y cualquier otro que las autoridades consideren necesarios.

No obstante, en su paso por Cusco se observó que no se respetaron algunos de los protocolos sanitarios. Además, se criticó que hayan convocado a una conferencia de prensa en un espacio muy reducido.

Hubo aglomeración durante la visita de Acuña Peralta a Cusco. Foto: difusión

Juntos por el Perú

Por otra parte, desde Juntos por el Perú también se pidió lineamientos para prevenir los contagios de coronavirus durante las campañas electorales.

El pasado 8 de enero, Verónika Mendoza solicitó que el Ministerio de Salud, así como las entidades que conforman el sistema electoral, coordinen con los partidos participantes en los comicios de abril para definir normas de bioseguridad.

“A donde vamos llevamos alcohol, mascarillas, termómetro y un mensaje de cuidado. Sin embargo, es necesario que se definan protocolos más precisos que guíen a las organizaciones políticas y a las autoridades locales”, dijo en una visita a Chumbivilcas.

Mendoza, a través de sus redes sociales, ha venido publicando que sí está cumpliendo con las acciones de contención contra la enfermedad.

Verónika Mendoza durante su campaña electoral. Foto: difusión

Fuerza Popular

En el caso de Fuerza Popular, Keiko Fujimori señaló que suspendería todas las concentraciones públicas que tenía programadas como parte de su campaña.

Mediante un video, la candidata a la presidencia de FP detalló que rediseñará su campaña electoral. Asimismo, expresó que sus visitas fuera de Lima serán muy reducidas y se limitarán a grupos de máximo 15 personas en lugares ventilados, con distancia mínima de dos metros y con mascarilla.

Por último, comentó que sus actividades no serán anunciadas para evitar aglomeraciones y no convocará a la prensa. “Si me acompañan en algún momento, será uno por uno”, dijo la hija de Alberto Fujimori.

