Víctor Andrés García Belaunde deslizó la posibilidad de que solo dos de las cuatro fórmulas candidatas a la Presidencia se presenten en las elecciones internas de Acción Popular, programadas para el próximo 29 de noviembre.

Lo dicho por el excongresista se suscita luego de que anuncie el retiro de Alfredo Barnechea de la contienda electoral. “Sí, efectivamente se ha retirado. Yo hablé anoche con él y me lo confirmó. No he visto una carta de renuncia, pero él me lo dijo y, por lo tanto, yo creo que es cierto que se ha retirado”, comentó en diálogo con TV Perú.

Además, apuntó que el alejamiento de Barnechea es tras evaluar la situación del partido de Acción Popular , la coyuntura social, económica y sanitaria que atraviesa el país. “Su decisión es sumamente personal”, acotó el exlegislador.

“ Había 4 listas [candidatas], ahora hay tres y quizá queden dos al fina l”, sostuvo García Belaúnde, aunque puntualizó que aún no tiene confirmado el retiro de una segunda lista postulante a la Presidencia. “No me pregunten cuáles, pero si es así sería también interesante porque va haber competencia y lo que se quiere en el interior del partido es que haya competencia y elijamos al mejor para representar el partido”, precisó.

El Comité Electoral Departamental de Lima Metropolitana de Acción Popular admitió, en octubre pasado, las cuatro listas de precandidatos a la Presidencia y vicepresidencia de la República. Alfredo Barnechea encabezaba la lista A y estaba acompañado con Maricarmen Alva y Armando Villanueva en su plancha presidencial.

De igual manera, se determinó como lista B a la nómina liderada por el excongresista Edmundo del Águila, y completada con Celia Quispe y Pedro Morales como candidatos a la vicepresidencia.

La lista C es la plancha presidencial encabezada por Yonhy Lescano que cuenta con Gisela Tipe y Luis Alberto Velarde. La lista D está compuesta por Luis Enrique Gálvez, quien ha sido secretario general del partido, y los precandidatos Francis Sandoval y Carlos Valenzuela.

Las elecciones internas -donde se elige a los candidatos para la Presidencia, Congreso y Parlamento Andino que serán sometidos a los comicios generales de abril del 2021- de Acción Popular se realizarán a través del mecanismo un militante, un voto.

