Verónika Mendoza: “Es tiempo de vacar a toda esta clase política”

“Llaqtanchispa unchawninchismi... musuq suyuta paqarichisun” (es tiempo de nuestros pueblos... hagamos nacer un nuevo país), proclamó Verónika Mendoza, al lanzar formalmente su candidatura a la presidencia, para las elecciones del 2021.

La candidata de Juntos por el Perú (JP) eligió hacer un recorrido por las provincias cusqueñas de Canas, Canchis y Quispicanchis, dando mensajes en español y quechua, y recordando en cada una de ellas la rebelión que se inició el 4 de noviembre de 1780 contra el poder colonial español y liderada por Túpac Amaru II y Micaela Bastidas, hace exactamente 240 años.

En su recorrido, la representante de la izquierda peruana convocó “a todos los pueblos de nuestro país para decir basta al abuso, la explotación y discriminación”.

Video de campaña

Su mensaje fue difundido en un primer video de campaña como candidata por JP, el que fue publicado en sus redes sociales.

“En esta misma tierra hace 240 años nos pusimos de pie y dijimos ¡basta! Basta de abuso, de explotación, de discriminación (…) a pesar de ese gran primer esfuerzo, la tarea aún no está concluida. El abuso, la explotación y la discriminación persisten. Los corruptos y mafiosos siguen llenándose los bolsillos a costa de nuestro trabajo, de nuestros derechos, rematando nuestras riquezas, contaminando nuestras aguas, depredando nuestros bosques”, señaló Mendoza, que lleva en su plancha presidencial al economista José de Echave como primer vicepresidente y a la dirigente Mila Ayay como segunda.

En su visita a las comunidades del Cusco, de donde ella es originaria, Mendoza criticó lo que calificó como el abandono de las familias rurales durante la pandemia pues, agregó, no han recibido bono alguno, y mientras tanto, el país nuevamente vive un intento de vacancia presidencial.

“Mientras los de arriba andan preocupados por cómo blindarse o atornillarse en el poder saboteando las elecciones, la gente sobrevive como puede. Aquí los campesinos de Cusco no han recibido ningún apoyo en estos difíciles tiempos de pandemia. (…) Saben que es tiempo de vacar a toda esta clase política que siempre les ha dado la espalda”, dijo en alusión a lo que Mendoza llama la clase política tradicional.

Entrevistada también por Radio Túpac Amaru, del distrito de Yanaoca, en la provincia cusqueña de Canas, dijo que no se trata de que Verónika Mendoza gane la presidencia, sino que el pueblo peruano tome las riendas de su destino.

Y volvió a enfatizar que “es tiempo de refundar el Perú con una nueva Constitución”.

“El presidente Vizcarra debe ser investigado, como cualquier funcionario puede serlo, además hay serios indicios de corrupción en su contra que deben investigarse, el Ministerio Público debe investigarlo desde ahora y no esperar 28 de julio, investigar también a esos congresistas que están promoviendo la vacancia, como el señor Alarcón, pero a 5 meses no tiene sentido vacar al presidente, a lo que hay que vacar es a toda esa clase política tradicional, que se vayan todos ellos, ¿cómo lo haremos? Con nuestro voto, no solo para cambiar de presidente sino para cambiar el país, la Constitución y refundar la patria”.

En el pueblo de Yanaoca, Mendoza colocó una ofrenda floral en memoria del caudillo indígena y de su esposa. Mientras, algunos seguidores gritaban ¡Kausuchum Túpac Amaru, Kausachum Micaela Bastidas, Kausachum Verónika Mendoza! Y le daban su apoyo, pero también le reclamaban que si gana la presidencia no se olvide de los pueblos cusqueños como suelen hacer otros políticos.

Candidata pide concluir la independencia

Mendoza aseguró que la independencia no ha concluido: “Hoy, 240 años después de este hecho histórico (la revolución indígena tupacamarista), se quiere borrar el recuerdo de esta gesta emancipadora, se nos quiere hacer creer que la independencia empezó en 1821 como si no hubiera empezado en 1780 desde aquí, desde estas tierras”.

“Por eso estoy aquí, porque quiero conmemorar esta gesta y afirmar el compromiso de concluir nuestra independencia, librarnos de la pobreza, la corrupción y el abuso”.

