Keiko Fujimori: el pasado político de su plancha presidencial

El último 30 de octubre, la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, oficializó su precandidatura a la Presidencia de la República y confirmó la participación de Luis Galarreta y Patricia Juárez como aspirantes a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

Galarreta y Juárez están vinculados con la política desde años atrás, sin embargo, también destacan porque fueron seriamente cuestionados por su trayectoria.

Vida política de Luis Galarreta: PPC, PPK y defensor de la lideresa de Fuerza Popular

La vida política de Luis Galarreta Velarde inició en 1989, pero es recién en el 2003 que alcanza mayor fuerza al ser elegido como regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) con la Alianza Unidad Nacional, que estaba conformada por el Partido Popular Cristiano (PPC), Solidaridad Nacional (SN), Renovación Nacional (RN) y Cambio Radical.

En 2005, se afilió a RN y un año después llegó al Congreso con la coalición Unidad Nacional, que esta vez la integraban, además del PPC, Alianza para El Progreso (APP), Partido Humanista y Restauración Nacional. Hacia el 2009 decidió abandonar su militancia en RN.

Un año más tarde, en 2010, Luis Galarreta Velarde oficializó su militancia en el PPC. Sin embargo, en mayo de 2015, renunció a la organización. Antes de formalizar su dimisión, el entonces parlamentario criticó las discusiones mediáticas que propiciaban los máximos líderes.

Transcurrieron los meses y ganó las elecciones de 2011 con la Alianza por el Gran Cambio, constituida por APP, PPC, Partido Humanista y Restauración Nacional. Para este proceso, se eligió a Pedro Pablo Kuczynski como candidato a la Presidencia de la República, quien también recibió el respaldo de Galarreta Velarde.

La incorporación de Galarreta al fujimorismo, pese a haber sido detractor

Para el proceso electoral de 2016 participó como invitado de Fuerza Popular (FP) y así logró reelegirse por un nuevo periodo congresal. No obstante, antes de sumarse a las filas de esta agrupación, fue detractor del fujimorismo.

En 2011, cuando Keiko Fujimori postulaba a la presidencia, Galarreta lanzó estos comentarios: “ En esta elección se juega el regreso de una mafia que gobernó un tiempo , que más allá de hechos positivos se instauró un estilo de violación de derechos”, declaró en entrevista con RPP.

Asimismo, en 2017, durante una entrevista con Rosa María Palacios, mantenía una postura crítica: “ La experiencia del régimen fujimorista fue una experiencia nefasta en materia de institucionalidad, derechos humanos, corrupción . El fujimorismo de alguna manera ha blindado a algunos ministros de este régimen".

La gestión de Luis Galarreta en la presidencia del Congreso fue cuestionada por la contratación irregular de personal. Foto: La República

Pese a esa disonancia, continuó en FP y en julio de 2017 fue elegido como presidente del Parlamento. Durante su gestión, a Galarreta se le cuestionó, entre otras cosas, por nombramientos irregulares de personal que fueron detectados por la Contraloría General de la República. Este caso recién se resolvió en agosto de este 2020 y se separó a diez trabajadores.

Asimismo, el exlegislador hizo expreso su apoyo a su lideresa, Keiko Fujimori por los distintos casos que se le sindica, como la no declaración de aportes de Credicorp en su campaña presidencial de 2011. Respecto a este caso, Galarreta señaló que la hija de Alberto Fujimori no comentó el hecho porque “ no le preguntaron ” y consideró que lo ocurrido no era ilícito.

Patricia Juárez: trayectoria en Solidaridad Nacional

Carmen Patricia Juárez Gallegos militó en Solidaridad Nacional y se convirtió en la secretaria nacional de Política de la agrupación en el 2014. No obstante, desde años antes ya era una alta funcionaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

En el año 2010, cuando era la presidenta de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinario de Alto Nivel, Juárez recibió el encargo de investigar a los funcionarios vinculados con el pago irregular de S/ 35 millones a la empresa Comunicore .

La intercesora de Luis Castañeda

Por este caso fue severamente cuestionada, ya que elaboró un informe de 21 páginas sin conclusiones, y opinó continuamente que Castañeda Lossio no estaba involucrado con este acto, el cual se presumía que estaba involucrado con lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Para ella, según manifestó en 2014 a RPP, el millonario desembolso de la MML “fue producto de una negociación impecable”.

Patricia Juárez apoyó a Luis Castañeda Lossio, pese a que este era sindicado de realizar pagos irregulares a la empresa Comunicore. Foto: La República

Con Solidaridad Nacional, se convirtió en teniente alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima de 2015 a 2018, por lo que continuó trabajando de cerca con el entonces burgomaestre Luis Castañeda.

Incluso, cuando ocurrió el destape del caso OAS en el que también estaba involucrado Castañeda, Juárez salió en su defensa y negó vínculos de la empresa con la comuna. Sin embargo, cuando al exalcalde se le abrieron investigaciones por el caso Lava Jato, ella decidió marcar distancia del partido. En 2018, renunció a la agrupación .

El 30 de setiembre de 2020, último día para las inscripciones en partidos políticos, Patricia Juárez se afilió a Fuerza Popular.

