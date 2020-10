Hernando De Soto: “Miguel Vega Alvear vendría a ser el primer ministro de mi Gobierno”

El precandidato presidencial del partido Avanza País, Hernando De Soto, refirió que no solo tiene confirmado los nombres de sus vicepresidentes, Corinne Flores y Jaime Salomón, sino que ya tiene determinado quien sería su jefe de Gabinete Ministerial en caso de ganar las elecciones de 2021.

“Me acompañan por un lado Miguel Vega Alvear, que en caso las circunstancias sean las adecuadas, vendría a ser el primer ministro de mi Gobierno” , declaró a la prensa durante la presentación de su Plancha de Gobernabilidad que colabora con la realización del plan que guiaría su mandato.

Vega Alvear fue presidente de la Confiep y también de la Cámara Binacional de Comercio e Integración Perú-Brasil (CAPEBRAS). A raíz de este último cargo habría estrechado lazos con altos funcionarios de empresas brasileñas, por ese motivo habría impulsado el ingreso al país de las constructoras Odebrecht, OAS y Andrade Gutiérrez en el año 2010, durante el segundo periodo presidencial de Alan García, según informó La Mula.

Miguel Vega Alvear junto a Jorge Barata, exdirector ejecutivo de Odebrecht en Perú. Foto: Captura Suplemento Binacional Perú-Brasil

Esas empresas son cuestionadas por entregar coimas a diversos políticos en el Perú, entre los que destacan, además del fallecido exmandatario García Pérez, la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Sobre este último, también se vinculó a su esposa, Nadine Heredia.

“Yo no quiero un gobierno con gente corrupta”, asegura De Soto

De Soto manifestó que espera, de ganar los comicios, que su Gobierno no esté plagado de corrupción como ocurrió con administraciones anteriores, cuyos expresidentes son ahora investigados.

“ Yo no quiero un Gobierno con gente corrupta y eso no se logra persiguiendo a otros, investigando a otros, sino continuamente investigándonos a nosotros que vamos a tener tanto poder”, dijo.

Además, aseveró que si logra hacerse del sillón presidencial combatirá al terrorismo con el fin último de exterminarlo por completo del país.

“ Si somos Gobierno va haber tolerancia cero al terrorismo. Vamos a erradicarlo o disminuirlo de una forma drástica . Es muy fácil decirlo y prometerlo por una sencilla razón: la historia indica que en los últimos 30 años, la última gran derrota del terrorismo ha sido el Perú. Ni Afganistán, ni Líbano, ni cualquier lugar en el medio oriente o África se venció al terrorismo como se venció en el Perú”, sentenció.

De Soto indica que gobernaría para las personas que no se sienten representadas por el Estado

En esa misma línea, expresó que su plan de Gobierno está enfocado en las ciudadanas y ciudadanos que “no se sienten gobernadas por el Estado” ya que, según comentó, a la población se deben los mandatarios.

“El objetivo de nosotros es dirigir un Gobierno para el 70% de personas que no se sienten gobernadas por el Estado. Ser Gobierno no significa ser elegido cada 5 años, es un acto de control por el pueblo todo el tiempo en donde lo referente ya no son los deseos de un jefe del Estado”, subrayó.

Hernando De Soto y su apoyo a los gobiernos de Fujimori y García

Hernando De Soto trabajó como asesor del expresidente Alberto Fujimori, durante su segundo mandato. En su calidad de economista, aconsejó el cambio del modelo económico marxista que impulsó el Gobierno del APRA para pasar a una economía de mercado.

Años más tarde, en 2006, durante la administración de Alan García, fue designado representante personal del entonces jefe de Estado en el proceso de aprobación de Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos.

En la campaña presidencial del 2016, De Soto mostró abiertamente su apoyo a Keiko Fujimori, durante la segunda vuelta.

