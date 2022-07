Tipo de cambio en Perú: a cuánto cotiza hoy, sábado 2 de julio de 2022, en el mercado paralelo

El precio del dólar en Perú hoy, sábado 2 de julio del 2022, se ubica en S/ 3,810 la compra y S/ 3,850 la venta para el mercado paralelo, según la web cuantoestaeldolar.pe. La jornada anterior, del viernes 1 de julio, el tipo de cambio cerró en alza con S/ 3,8440, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Alexander Javier Bernaola, Trader de divisas de Renta4 SAB, indicó que el ente regulador colocó swap cambiario venta por US$ 300, US$ 200 y US$ 200 millones. Por su parte, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró en verde su primera sesión de julio y avanzó 0,38%. Anotó 13 indicadores al alza, 3 a la baja y ninguno sin variación. En esa línea, el índice S&P/BVL Perú Selectivo, conformado por las acciones más negociadas en el mercado limeño, tuvo un alza de 0,79% y se colocó en 487,04 unidades.

Los trabajadores estatales de los regímenes 276, 728, CAS, Servicio Civil y carreras especiales penitenciaria y diplomática recibirán un aumento de salario. Este fue un acuerdo pactado por el Ejecutivo y representantes de los empleados el jueves 30 de junio. El incremento de sueldo se hará efectivo desde enero de 2023, mientras que en diciembre de este año se entregará un bono de S/ 550.

La inflación anual de Lima Metropolitana llegó a 8,81% entre julio 2021 y junio 2022, reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El precio del transporte se incrementó 3,24% por el aumento de los combustibles, mientras que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 1,88%. Por su parte, los restaurantes y hoteles subieron sus precios en 1,02%.