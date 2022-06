Precio del dólar en Perú: a cuánto cotiza hoy, jueves 2 de junio de 2022

Conoce el precio del dólar en Perú hoy, jueves 2 de junio del 2022. La divisa norteamericana inició la jornada con un tipo de cambio de S/ 3,7274, según el portal Bloomberg. En el mercado paralelo, la moneda extranjera se puede conseguir con S/ 3,700 la compra y S/ 3,730 la venta, indica la web cuantoestaeldolar.pe. La jornada anterior, del miércoles 1 de junio, el billete verde cerró en alza y se ubicó en S/ 3,7275, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante la sesión anterior, el BCRP intervino con swap bancario venta por S/ 200 millones a 1 año. Asvim Asencios, trader de divisas de Renta4 SAB, explicó que durante esta jornada el dólar estuvo presionado al alza. La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró el mes de mayo con indicadores en rojo: se registraron 13 indicadores a la baja y 3 en subida.

En medio de la posible crisis de seguridad alimentaria que se avecinaría sobre el Perú y varios países del mundo, la FAO dio a conocer que 1 de cada 4 peruanos actualmente no puede cubrir su canasta básica. “Cuando evalúas la pobreza monetaria, notas que el gasto no cubre el valor de la canasta de consumo alimentario para una familia de cuatro miembros. Es decir, este más de 25% en situación de pobreza no puede cubrir los gastos básicos”, subrayó Fernando Castro, coordinador de Sistemas Alimentarios de FAO Perú.

Este miércoles 1 de junio, la Asociación de AFP publicó el cronograma para que los afiliados presenten solicitudes para el retiro de sus aportes. Como se realizó en anteriores ocasiones, este retiro se dará en función del documento de indentidad del afiliado. El inicio del proceso será el 13 de junio, mediante la plataforma online consultaretiroafp.pe. El Gobierno aprobó previamente que los aportantes puedan acceder a un desembolso de hasta 18.400 soles.