Direcagro solicitará reembolso de dinero depositado a Agro Rural como garantía por compra de urea

El viernes 30 de diciembre del 2022, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural) informó que canceló la orden de compra de las 44.000 toneladas de urea otorgada a la empresa paraguaya Direcagro.

De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), esta decisión se tomó “en salvaguarda de los intereses del Estado” y debido “a la dilación del proceso de solución de controversias con el proveedor“.

Sin embargo, Pablo Leguizamón, presidente de Direcagro, dijo a La República que Agro Rural informó a la empresa que cancelaban la operación debido a que no contaban con los fondos para realizar la compra. “Ellos cancelan la orden de compra porque no está el fondo (...). O sea, que si nosotros hubiésemos traído el barco con urea al puerto del Callao, estaríamos con un buque con 44.000 toneladas y no estaría la plata, tampoco”, comentó.

Piden devolución de garantía

El representante de Direcagro también indicó que la empresa se vio perjudicada financieramente por la decisión de Agro Rural debido a que mantiene un acuerdo con la refinería que les iba a proveer del fertilizante. “Tenemos la urea en Houston esperamos hace un tiempo largo (...). Nosotros mantenemos un acuerdo formal, veremos que costo tiene deshacer ese contrato”, dijo.

Asimismo, señaló que solicitarán que Agro Rural haga el reembolso del dinero depositado como garantía por la empresa. “Por el momento, queremos que nos devuelvan los US$520.000 de la caución”. Así, detalló que este lunes remitirán un documento de manera formal para pedir que se les deposite el dinero. Añadió que por el momento no tienen prevista ninguna acción legal en contra del Midagri.