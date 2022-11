Cobre vuelve a repuntar por nuevas esperanzas de impulso en el mercado inmobiliario de China

Los precios del cobre subían el viernes, después de que el principal consumidor mundial, China, intensificó las medidas para apoyar su economía y el sector inmobiliario intensivo en metales.

Sin embargo, un aumento en los casos de COVID-19 en China a niveles récord y la expansión de los confinamientos en el país están afectando la demanda de metales a corto plazo, de acuerdo a información compartida por Reuters.

A las 1144 GMT (08.05 a.m. hora peruana), el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1%, a US$ 8.121 la tonelada, pero avanzaba apenas un 0,5% en la semana.

Los precios del metal utilizado en la energía y la construcción han perdido un 25% desde un máximo de marzo debido a la desaceleración del crecimiento en China y otros lugares.

“El mercado está tocando fondo”, dijo Gianclaudio Torlizzi de la consultora T-Commodity, pronosticando que el cobre se acercaría a los US$ 9.000. Según dijo, los inversores están demasiado negativos sobre las perspectivas para el consumo de cobre y los inventarios sin tan bajos que “no se necesita un gran aumento en la demanda para hacer subir los precios”.

Cobre aún se recuperaría en 2023

Los analistas del Citi afirmaron que “en un contexto de un regreso de los confinamientos en China y una debilidad más amplia en la demanda global (…) esperamos recuperaciones de precios más duraderas más adelante en 2023″.

El banco central de China dijo que está recortando los requisitos de reservas bancarias para liberar liquidez y las fuentes dijeron que ofrecerá préstamos baratos a firmas financieras para comprar bonos emitidos por promotores inmobiliarios.

Eso se produjo después de que los bancos comerciales prometieran al menos US$ 162.000 millones en nuevos créditos para promotores inmobiliarios.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME subía un 0,7%, a US$ 2.385 la tonelada; el zinc ganaba un 0,7%, a US$ 2.939; el níquel sumaba un 0,4%, a US$ 26.200; el plomo ascendía un 0,1%, a US$ 2.133; y el estaño cotizaba con un alza de un 0,7% a US$ 22.400.