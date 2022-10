¿De qué trata el proyecto que busca subsidiar el empleo juvenil en el sector privado?

El proyecto de ley que “establece el otorgamiento de un subsidio extraordinario para promover la contratación formal de jóvenes de 18 a 29 años en el ámbito del sector privado”, presentado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), fue aprobado por el consejo de ministros.

Esta iniciativa es parte del Plan Impulso Perú, promovido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que tiene como objetivo potenciar el crecimiento económico, generar más empleo y apoyar a la población más vulnerable.

¿En qué consiste y a quiénes beneficia la nueva ley aprobada? A continuación te contamos.

¿En qué consiste el proyecto de ley que busca que las empresas contraten jóvenes?

La medida busca que se otorgue un subsidio a las pequeñas empresas y microempresas para que puedan contratar a jóvenes de entre 18 a 29 años con sueldos de hasta S/ 1.700. Esta remuneración se otorgará en un máximo de seis meses y, según informaron las autoridades, beneficiará a más de 164.000 jóvenes que serían contratados por alrededor de 45.000 empresas del sector privado.

Cabe señalar que solamente están autorizadas de aplicar aquellas organizaciones que no tengan más de 100 trabajadores. De igual forma, para postular, los negocios no deben tener sanciones por infracción laboral por el Sistema de Inspección del Trabajo, deben contar con el RUC activo, no estar inhabilitados para contratar con el Estado y no encontrarse vinculados con casos de corrupción.

¿Cómo funcionará el proyecto de ley?

Según señala la norma, el Gobierno brindará a las empresas un subsidio con el fin de que se cubra un porcentaje de los sueldos de aquellos trabajadores jóvenes que sean contratados. Esto depende también del tipo de contrato, si es a un plazo determinado o indeterminado.

De esta forma, por ejemplo, las empresas que contraten mujeres jóvenes por un tiempo indefinido obtendrán como subsidio hasta 55% del monto que deben pagarle a la trabajadora durante los tres primeros meses. Esta cantidad subsidiada se reducirá a 27,5% en los tres meses siguientes.

No obstante, si la trabajadora fue contratada por un tiempo determinado, el subsidio que se dará a la empresa por sus primeros tres meses será del 45% del sueldo, y bajará a 22,5% para los tres meses siguientes.

Porcentaje del subsidio que será otrogado por cada trabajador. Foto: El peruano

Por otro lado, para los hombres jóvenes que sean contratados de manera indefinida se brindará un subsidio del 45% del salario destinado a los primeros tres meses, y del 22,5% para los siguientes tres.

Asimismo, si el empleado fue contratado de manera parcial, el subsidio solo cubrirá el 35% del sueldo por los primeros tres meses, y bajará a 17,5% de la remuneración para los tres siguientes.