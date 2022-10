Elon Musk nuevamente dispuesto a comprar Twitter

Otro giro argumental. Elon Musk cambió de parecer y nuevamente va por la compra de Twitter, según información recogida por Bloomberg.

Vale acotar que el hombre más rico del mundo hace unos meses desistió en comprar Twitter por US$ 44.000 millones al asegurar que los dirigentes de la red social le dieron información equivocada sobre el total de cuentas falsas (bots) que abundan dicha red; al punto que todo iba a resolverse en un juicio programado para este 17 de octubre.

No obstante, Bloomberg precisa que Elon Musk cerrará la transacción en los US$ 54,2 por cada acción de Twitter pautado en un principio ; y es que durante la jornada, las acciones de esta red social repuntaron hasta los US$ 50.

La propuesta de Musk se remitió a través de una carta hacia Twitter, de acuerdo con allegados al magnate de Tesla y SpaceX que prefirieron no ser identificados.

